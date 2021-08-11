COVİD-19 aşısına farkındalık oluşturmak için Tokat Valimiz Sayın Ozan Balcı önderliğinde, tüm ilçelerimizde eşzamanlı etkinlik düzenlendi.
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COVİD-19 aşısına farkındalık oluşturmak için Tokat Valimiz Sayın Ozan Balcı önderliğinde, tüm ilçelerimizde eşzamanlı etkinlik düzenlendi.

COVİD-19 aşısına farkındalık oluşturmak için Tokat Valimiz Sayın Ozan Balcı önderliğinde, tüm ilçelerimizde eşzamanlı etkinlik düzenlendi.
Habermetre - Haberler | Toplum

19 aşısına farkındalık oluşturmak için Tokat Valimiz Sayın Ozan Balcı önderliğinde, tüm ilçelerimizde eşzamanlı etkinlik düzenlendi.

COVİD-19 aşısına farkındalık oluşturmak için Tokat Valimiz Sayın Ozan Balcı önderliğinde, tüm ilçelerimizde eşzamanlı etkinlik düzenlendi. COVİD-19 aşısına farkındalık oluşturmak için Tokat Valimiz Sayın Ozan Balcı önderliğinde, tüm ilçelerimizde eşzamanlı etkinlik düzenlendi. Tokat Valiliği tarafından Tokat ve tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğe Tokat Valisi Sn. Dr. Ozan Balcı, Milletvekili Sayın Yusuf Beyazıt, İlçe Kaymakamlarımız, il-ilçe protokolü ve vatandaşlarımız katıldı. Erbaa Cumhuriyet Meydanında, video konferans ile bağlanarak Randevusuz Aşı Kampanyası etkinliğinde konuşma yapan Sayın Valimiz; "Pandemi ile mücadelenin en etkin yolu aşı olduğunu, Tokat'ta aşılama oranının yüzde 69 olduğunu dile getirerek, Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısı ve genciyle mücadeleyi devam ettiriyoruz. Aşılama kampanyasına desteğimizi buradan ilan ediyoruz. " dedi. Düzenlenen program akabinde Randevusuz Aşı Kampanyası etkinliği ile ilgili açıklamada bulunan Kaymakamımız; vatandaşlarımızın aşıdan çekinmeden, hangi mecradan olursa olsun dezenformasyona itibar etmeden hayatımızın normalleşmesi ve kesintiye uğramadan devam etmesi için aşıların olunması gerektiğini ifade ederek, tüm Erbaalı hemşerilerimize aşılarını olmaya davet ediyorum, dedi.

Kaynak: Habermetre

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COVİD-19 aşısına farkındalık oluşturmak için Tokat Valimiz Sayın Ozan Balcı önderliğinde, tüm ilçelerimizde eşzamanlı etkinlik düzenlendi. - Haberler
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