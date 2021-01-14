COVID-19 Aşı türleri neleredir? Kaç çeşit korona aşısı var?
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COVID-19 Aşı türleri neleredir? Kaç çeşit korona aşısı var?

14.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:36
COVID-19 Aşı türleri neleredir? Kaç çeşit korona aşısı var?

Koronavirüse karşı hazırlanan aşı türleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, kaç çeşit korona aşısı var? COVID-19 Aşı türleri neleredir? İşte, detaylar…

Koronavirüs aşısı olmak isteyenler aşı türleri hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. En çok da COVID-19 Aşı türleri neleredir? Kaç çeşit korona aşısı var, konuları öneçıkıyor.

COVID-19 AŞI TÜRLERİ NELEREDİR?

Erken dönemde faz III çalışmalarına başlamış beş aşı, üç farklı yöntemle üretilmektedir.

Bu yöntemler:

1.İnaktif Aşılar

?Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.

?Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.

?Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.

?Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.

?2-8°C'de saklanabilir.

?Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.

?Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.

?Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.

2.Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları

?Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır.

?Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı uzun bir süredir faz III aşamasındaydı.

?Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapamazlar.

?Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.

?Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir.

?Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.

3.Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları

?mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.

?Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.

?Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.

?Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.

?Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.

?Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.

* Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.

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