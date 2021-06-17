Covid 19 aşı sonrası duş alınır mı? Biontech aşısı olunca duş alınır mı, alınabilir mi?

Koronavirüs aşı olma hakkının ülkemizde geniş bir kesime açılmasının ardından pek çok sorunun yanıtı araştırıldı. "Biontech (Covid 19 aşısı) aşısı olunca duş alınır mı, alınabilir mi? ?" bu sorular arasında yer aldı. Ülkemizde her geçen gün rekorların kırıldığı koronavirüs aşılaması sonrası en çok merak edilen konulardan olan Covid aşısından sonra duş alınır mı? Biontech aşısından sonra duş alınabilir mı? sorularının yanıtları...

Biontech aşı sonrası duş alınır mı? sorusunun yanıtı büyük merak topluyor. Aşılama çalışmalarına son haftalarda hız verilirken, aşı yaşının inmesi ve aşı olacaklar listesine eklenen meslek grupları ile birlikte kapsamlı bir aşılama programı uygulanıyor. Pek çok kişi aşı için akın akın hastanelere geliyor. Randevular hızla dolarken, aşılama gece gündüz devam ediyor. "Covid aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısından sonra duş alınır mı?" sorularının yanıtları da cevaplandı! İşte, Biontech aşı sonrası duş yapılır mı? sorusunun yanıtı...

BIONTECH AŞI SONRASI DUŞ ALNIR MI?

Aşı olacaklara alerji geçmişlerinin olup olmadığı soruluyor ve aşı sonrası da 15 ila 30 dakika süre ile hastaneden ayrılmamaları isteniyor. Aşı sonrası duş alma sorunu da uzmanlar şu şekilde açıklıyor; "Duş alınabilir ancak aşırı sıcak su ile duş almak önerilmez.

"Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar yalnızca bir durum üzerine odaklanıyor. Uzmanlar, sıcak su ile duş almak lokal reaksiyona yol açabileceğini ifade ediyor. Koronavirüs aşısının ardından duşun ılık su ile alınması gerektiği söyleniyor.

Yukarıda belirtilen durumun dışında, aşı sonrası duş alma durumu hakkında herhangi bir sorunun ortaya çıkmayacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Öte yandan, enfeksiyon probleminin duş almak ile ilişkili olmadığı söyleniyor.

AŞI SONRASI NEDEN DUŞ ALINMAZ?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman da covid aşısından sonra duş alınması konusunda yaptığı açıklamada, "Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

KORONA AŞISINDAN SONRA BANYO YAPILAMAZ MI?

Korona aşısı yapılırken bilgi veren sağlık çalışanları, aşıdan sonra banyo yapılmaması yönünde tavsiyede bulunuyor. Eğer illaki aşıdan sonra banyo yapılması gerekiyorsa, aşı bölgesinin korunmasını ve enfeksiyon riskine karşı çok sıcak sudan sakınılması gerektiğini dile getiriyor.

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