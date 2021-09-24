R10.net Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Çetin: Gelecek için yazılıma, dijital işlere daha fazla ağırlık vermemizin önemi büyük

BORNOVA, İZMİR (Haberler.com) - Bornova'da düzenlenen etkinliğe katılan Türkiye'nin en büyük webmaster platformu R10.net'in yönetim kurulu başkanı Coşkun Çetin, gençlerle bir araya geldi. Etkinlik korona salgınından dolayı 100 kişilik kontenjan sınırı ile gerçekleştirildi.

DİJİTAL SEKTÖRLERİN GELECEĞİ KONUŞULDU

Etkinlikte dijital sektörlerin mevcut durumu ve geleceği hakkındaki konuşmalara ağırlık verildi. R10 etkinliğinde dijital sektörlerin gelecekteki önemi, sektörlerde yaşanılan sorunlar, dijital yatırımlar ele alındı. Coşkun Çetin "Bir Google, bir Facebook, bir WhatsApp'ın değeri Borsa İstanbul'da işlem gören tüm şirketlerin değerine yaklaşıyorken, gelecek için yazılıma, dijital işlere daha fazla ağırlık vermemizin önemini büyük" dedi.

COŞKUN ÇETİN KİMDİR?

Coşkun Çetin, 25 Haziran 1989 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğdu. Yüksek öğrenimini 9 Eylül Üniversitesinde tamamladı. Çetin, 2007 yılında kurduğu MegaTR Hosting isimli firma ile Hosting ve Bilişim sektörlerinde faaliyet göstermeye başladı. Megatr Hosting firması günümüzde 40.000'den fazla web sitesine ev sahipliği yapmakta.

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