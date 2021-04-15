Çorum'daki tarihi imarethanede 6 asırdır yoksullar için AŞ kaynıyor
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Çorum'daki tarihi imarethanede 6 asırdır yoksullar için AŞ kaynıyor

Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel
Çorum'daki tarihi imarethanede 6 asırdır yoksullar için AŞ kaynıyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Osmanlı dönemi kültür miraslarından 6 asırlık imarethaneden, ramazan ayında ilçedeki ihtiyaç sahibi 500 haneye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Osmanlı dönemi kültür miraslarından 6 asırlık imarethaneden, ramazan ayında ilçedeki ihtiyaç sahibi 500 haneye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Osmanlı döneminde başvezirlik yapan Koca Mehmet Paşa tarafından 1430 yılında, Osmancık ilçesinin Güney Mahallesi'nde inşa ettirilen imarethanede ramazan yoğunluğu yaşanıyor.

Cami, hamam ve aşevinden oluşan imarethanede Osmanlının son yıllarına kadar yoksullara sıcak yemek verildiği, devletin zayıfladığı dönemlerde ise yılın her günü yemek dağıtılamasa da ramazan haricindeki günlerde işçilere ve muhtaçlara ekmek, ramazan ayında ise yoksullara iftar ve sahur yemeği ikram edildiği biliniyor.

Sadece caminin ayakta kalabildiği imaretteki aşevi bölümü, önceki yıllarda Osmancık Belediyesince yeniden yaptırılarak "Koca Mehmet Paşa Aşevi" olarak hizmete açıldı.

İftar ve sahurda ihtiyaç sahiplerine yemek verilen tarihi aşevinde 591 yıl önce başlatılan gelenek Osmancık Belediyesi tarafından da yaşatılıyor. Aşevinde belediyenin desteğinin yanı sıra hayırseverlerin yardımıyla hazırlanan yemekler 500 haneye ulaştırılıyor.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, tarihi imarethaneyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Gelgör, AA muhabirine, bu yıl ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yalnız yaşayan yaşlılara da yemek verildiğini söyledi.

İmaret Aşevi'nde hazırlanan yemeğin tarihi geleneğine uygun olarak belediye personelince hanelere dağıtıldığını belirten Gelgör; "600 yıllık geleneğimizi sürdürüyoruz. Tarihi aşevimizde üç çeşit yemek pişirip 500 haneye dağıtmaktayız." dedi.

Gelgör, imarethaneye vatandaşların da bağış yaparak hem tarihi geleneğe sahip çıktığını hem de hayra vesile olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Osmancık halkına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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