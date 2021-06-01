Çorum'da yaşayan yaşlı çift tarlada aşılandı

Çorum'da kırsal kesimde yaşayan ve çeşitli nedenlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıramamış kişilerin aşılanmalarına yönelik çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, yaşlı bir çiftin aşısını tarlada yaptı.

Çorum'da kırsal kesimde yaşayan ve çeşitli nedenlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıramamış kişilerin aşılanmalarına yönelik çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, yaşlı bir çiftin aşısını tarlada yaptı.

Sağlık Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında titizlikle yürüttüğü aşılama çalışmaları kapsamında Çorum'da onlarca ekip, her gün İl Sağlık Müdürlüğünden hareket ederek, dağ tepe aşıp sırası gelmesine rağmen aşı olmadığı tespit edilen kişilere ulaşıyor.

Gerek yüz yüze gerekse telefonla yapılan görüşmelerde ikna edilen kişilere doktor ve hemşirelerden oluşan ekiplerce bulundukları yerde Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Salgınla mücadele sürecinde fedakarca çalışan sağlık personeli, aşılama çalışmalarında gösterdikleri özveriyle vatandaşların duasını alıyor.

Doktor Elif Özbudak ve ebe Sema Hoşgör, merkeze bağlı Seyfe, Yenihayat ve Çağşak köylerinde belirlenen kişilere Kovid-19 aşısı yaptı.

Sağlık ekibi, 80 yaşındaki Ali Ekber Yıldırım ve eşi 70 yaşındaki Şenel Yıldırım'ı Yenihayat köyündeki tarlalarında aşıladı.

Şenel Yıldırım, AA muhabirine, şehir merkezine gitme imkanı olmadığı için aşı yaptıramadıklarını söyledi.

Aşı hizmetini köye kadar getirdiği için devlete minnettar olduğunu belirten Yıldırım, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Allah devletimizden bin kere razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Salgın sürecinde kimseyi evine almadığını, hep tedbirli davrandığını belirten Yıldırım, herkesin aşı olması gerektiğini vurguladı.

Ali Ekber Yıldırım ise Kovid-19 nedeniyle kardeşinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Yıldırım, "Aşıdan haberimiz oldu ancak taşıtımız olmadığı için Çorum'a aşı olmaya gidemedik. Devletimizden ve buraya gelenlerden Allah razı olsun. Tarlamıza kadar gelip bize aşı yaptılar." diye konuştu.

"Herkes mutlaka aşısını yaptırmalı"

Seksen yaşındaki Münevver Balaban'ın da Seyfe köyündeki evinde ilk doz aşısı yapıldı.

Mine Bayrak, halası Münevver Balaban'ın hareket etmekte zorlandığını, bu nedenle aşı olmaya gidemediğini belirterek, "Devletimize teşekkür ederim, çok güzel bir çalışma. Bu tür çalışmalardan memnun kalıyoruz. Ben hastanede aşı yaptırdım, herkes mutlaka aşı yaptırmalı. Herkes aşısını yaptırsın ki bu hastalıktan bir an önce kurtulalım." ifadesini kullandı.

Çağşak köyüne de giden sağlık ekipleri, Garip Güldoğan ve iki akrabasına ilk doz aşılarını yaptı.

Güldoğan, ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle sırası gelmesine rağmen aşı yaptıramadığını belirterek, "Sağ olsun devletimizin sayesinde aşımızı yaptırdık. Allah devlete zeval vermesin. Herkesin aşı olması lazım. Devlet ne diyorsa onu yapmak lazım. Köyümüze gelen sağlıkçıların da eline sağlık. Onlardan da Allah razı olsun." dedi.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ise Çorum'da 55 yaş üstü 189 bin 703 kişinin yaşadığını, bunlardan 106 bin 245'inin ilk doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Aşı olmak için sağlık kuruluşlarına gelemeyen kişileri aşılamak amacıyla sağlık ekipleri oluşturduklarını dile getiren Sobacı, "Hastalığı yenmemiz için sırası gelen herkesin aşı olmasında fayda var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan