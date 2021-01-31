Eski muhtar bağ evinde darbedilerek öldürüldü

Çorum'da eski muhtardan haber alamayan ailesi, gittikleri bağ evinde muhtarı kanepe üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen ekipler, talihsiz adamın darbedilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Korkunç olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecitözü ilçesine bağlı Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, Melikgazi bağlarındaki Kümeevleri'nde bulunan bağ evine gitti. Burada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darbedilen Ergani'den haber alamayan ailesi, sabah saatlerinde gittiği bağ evinde kanepe üzerinde cansız bedenini buldu.

OLAY YERİNDE ÖLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Ergani'nin darbedilerek olay yerinde öldüğü tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ergani'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUGAY GÖKTÜRK