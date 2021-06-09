Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kültür merkezi şehadetinin 4'üncü yılında hizmete açıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, Çorum Belediyesince inşa edilen kültür merkezine verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, Çorum Belediyesince inşa edilen kültür merkezine verildi.

Kadınlara ve gençlere yönelik eğitim verilecek atölyelerden oluşan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi için şehidin babası Sadık Yalçın'ın da katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve diğer katılımcılar, şehit öğretmen şehit için dua etti.

Aşgın, törenin ardından Vali Çiftçi, şehit babası Yalçın ve beraberindekilere kültür merkezini gezdirdi.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Aybüke öğretmenin şehadetinin 4'üncü yılında bütün şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Gülabibey Mahallesi'ne inşa edilen Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezinin önemli bir hizmet olduğunu belirten Çiftçi, gençlerin ve kadınların bu merkezde kabiliyetlerini geliştirip sosyalleşme imkanı bulacaklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Aşgın da Aybüke öğretmenin isminin Balıkesir'in Edremit ilçesindeki okuldan alınmasına yönelik girişimlerden haberdar olunca kültür merkezine şehidin adını vermeye karar verdiklerini anlattı.

Hainlerin hep dağlarda olmadığını, şehirlerde de bulunduğunu ifade eden Aşgın, "Balıkesir'de bir mezunlar derneği, 'Bedavadan kimseye nam saldırmayız' gibi çok da kötü bir ifadeyle isim değiştirmek istedi. İnsanın en değerli varlığı canıdır. Aybüke öğretmenimiz canını ortaya koydu, nasıl bedava?" diye konuştu.

Merkezin girişinde şehit öğretmenin fotoğraflarıyla hayat hikayesinin yer aldığını anlatan Aşgın şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki içeri giren her genç, kadın, güzel yüzlü öğretmenimizin fotoğrafını görsün, hayat hikayesini okusun ve bu toprakların sıradan topraklar olmadığını anlasın. Buraya gelen her kadın şunu düşünsün: 'Benim yavrum da bir gün Aybüke Yalçın gibi bu millete, devlete bağlı, değerlerine bağlı bir öğretmen olsun, polis, asker, akademisyen olsun ve bu millete hizmet etsin. Kaderde şehadet varsa, 'başüstüne' desin, o bilinçle yetişsin. İnşallah arzumuz bu. Sadece bir bina değil, Aybüke öğretmenin ismini kalbimize nakşettik. Tüm genç kardeşlerimizin, kadın kardeşlerimizin de gönlüne nakşedilsin diye verdik. Rabb'im şehadetini kabul etsin."

Sadık Yalçın ise kızının isminin kültür merkezine verilmesine vesile olanlara teşekkür etti.

Yaşadığı acıyı tarif etmekte zorlandığını dile getiren Yalçın, ailece metanetli davranabilmelerinde Türk milletinin kadirşinaslığının büyük payı olduğunu vurguladı.

Yalçın, Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberiyle kaplı olduğunu, bu nedenle devletin varlığına şükredilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan