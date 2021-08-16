Çorum Belediyesinden Sinop Türkeli'ye araç ve personel desteği

Çorum Belediyesi, Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında destek için Sinop'un Türkeli ilçesine 12 araç ve 15 personel gönderildi.

Çorum Belediyesi, Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında destek için Sinop'un Türkeli ilçesine 12 araç ve 15 personel gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Sinop'un Türkeli ilçesindeki çalışmaları koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile iletişime geçerek araç ve personel talebinde bulundu. Yapılan görüşme sonrası birimlerin ilk günden beri teyakkuzda beklediğini ve hızlı bir şekilde yola çıkmaya hazırlandığını kaydeden Başkan Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak nerede bir sıkıntı varsa gücümüzün yettiği kadar oraya yardım etmeye özen gösteriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarına ihtiyaç listesindeki araçları ve ekibimizi göndermiştik. Devletimizin merhametini ve büyüklüğünü sel bölgesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve belediyeler olmak üzere gösteriyoruz. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sinop'un Türkeli ilçesinde görevlendirilmişti. Öğle saatlerinde bizleri arayarak araç, ekipman ve personel takviyesi yapılması konusunda ricada bulundu. Kısa bir süre içerisinde yangın ve sel bölgesinde olduğu gibi gereken araç ve personelimizi hazırladık. 7 araç ve iş makinemiz an itibariyle yola çıkıyor, kalan 5 aracımız da sabah yola çıkacak. Toplam 12 araç ve iş makinesi ile 15 personelimiz Çorumlular adına Sinop'un Türkeli ilçesine giderek yaraları birlikte sarmaya çalışacak. Kısa süre içerisinde bu araçları hazır ederek yola çıkmaya hazırlanan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı