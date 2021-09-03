Çorum Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı
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Çorum Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Özkaleli - Haberler | Yerel

Çorum Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı Çorum Belediyesi, eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul bahçelerinde genel temizlik çalışması yaptı.

Çorum Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı

ÇORUM - Çorum Belediyesi, eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul bahçelerinde genel temizlik çalışması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü Korona virüs tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitimin başlaması kararıyla birlikte Çorum Belediyesi il genelinde bulunan okulların temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun bir aranın ardından başlayacak yüz yüze eğitimler öncesinde Çorum Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatlarıyla Korona virüs salgınının öğrencilere tehdit oluşturmaması için özellikle sınıflar özel temizlik maddeleriyle temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, yaz tatili boyunca kullanılmayan okul bahçelerinde ve çevresinde genel temizlik çalışması başlattı. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için gerçekleştirilen temizlik faaliyetinde çöp ve atıklar toplanarak okul bahçeleri araçlarla temizleniyor.

'Öğrenciler kadar heyecanlıyız'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Öğrencilerimiz uzun bir aradan sonra okullarına kavuşacak. Bizler de en az öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Okullarımızda zillerinin tekrar çalacak olması, sınıfların ve okul bahçelerinin çocukların sesleri ile yankılanacak olması bizleri çok mutlu ediyor. Okullarımızı, gerçek sahipleri öğrencilerimiz için özenle hazırlıyoruz. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Çorum Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı
Çorum Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı
Çorum Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı
Çorum Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Özkaleli

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