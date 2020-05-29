Çoruh Nehri Şehir Geçiş Projesi 2. Etap Toplantısı yapıldı Bayburt'ta, Çoruh Nehri Şehir Geçiş Projesi 2. Etap Toplantısı düzenlendi.

Bayburt'ta, Çoruh Nehri Şehir Geçiş Projesi 2. Etap Toplantısı düzenlendi.

Vali Cüneyt Epcim başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda, Çoruh Nehri etrafında yürütülen çalışmalardaki çevreci yaklaşımlar ve taşkın riskleri görüşüldü.

Epcim, burada yaptığı açıklamada, kentin çevresel ve kültürel değerlerinin korunmasının yöneticilerin en önemli görevi olduğunu belirtti.

Kentin kimliği, kültürel birikimi ve mekan duygusu oluşmasında Çoruh Nehri'nin önemli olduğunu ifade eden Epcim, "Kentte, nehrin tasarımı ve düzenlenmesi, taşkın koruma sistemi ve nehrin estetik görünüme sahip olması noktasında ciddi bir gündem var. Bu süreç bizler açısından yeni başlıyor. Türkiye"nin en güzel projelerinden birini yapma arzusundayız." dedi.

Epcim, Çoruh Nehri'nin kent için farklı anlamlar taşıdığının altını çizerek, kültürel ve sosyal açılardan yaklaşım sunan projeleri değerlendireceklerini aktardı.

Çoruh Nehri çevresini düzenlerken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Epcim, şunları kaydetti:

"Bayburtlu olan ve Bayburt'u memleket hissiyatıyla kabul edenlerle görüştüğümüzde, Çoruh'un etrafına müdahale etmememizi istiyorlar. Doğal çevresi ile uyum içerisinde ve şehrin kültürel dokusuna uygun projelendirme isteniyor. Yöneticiler olarak bizim için bu konu çok önemli. Bayburtluların Çoruh Nehri kenarında vakit geçirmelerine imkan tanıyacak, insanla nehri birleştiren bir proje noktasında talep var. Bu talep bizim de değerlendirmelerimize göre oldukça normal ve üzerinde durmamız gerekiyor."

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise Çoruh Nehri'nin Bayburt için "can nehri" anlamı taşıdığını vurguladı.

Çevre anlayışının öne geçtiği bu dönemde atılacak her adımın dikkatli şekilde hesaplanması gerektiğini vurgulayan Battal, "Çoruh Nehri'nde yapacağımız çalışmalarda, estetiğe, tarihi arka plana, toplumun algılamasına dair endişeleri gidermek üzere ciddi bir elekten geçirme ihtiyacı hasıl oluyor. Bütün hassasiyetimiz burada." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA