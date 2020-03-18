Corona Virüsü Biyolojik Silah mı? İşte Gerçek Cevabı Uzun bir süredir üzerinde tartışılan Corona virüsü biyolojik silah mı sorusu yetkililer tarafından açıklanmaya çalışılıyor. Ya

Uzun bir süredir üzerinde tartışılan Corona virüsü biyolojik silah mı sorusu yetkililer tarafından açıklanmaya çalışılıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda konu ile ilgili ilginç bir sonuç elde edildi.

Biyolojik silahlar günümüzün en önemli gerçeklerinden birisi olmasına rağmen bütün ülkelerin bunu kullandığını söylemek mümkün değil. Özellikle ABD'nin biyolojik silahları çok aktif bir şekilde kullandığı söylense bile yapılan araştırmalar bunun farklı olduğunu gösteriyor. Corona virüsü türleri içerisinde çok ayrı bir yere sahip olan COVID-19 ile ilgili bazı yeni laboratuvar sonuçları ortaya çıktı.

Corona virüsü doğal seleksiyon ile gelişiyor

Nature Medicine dergisinde yayınlanan makaleye göre SARS-CoV-2 ve ilgili virüslerden elde edilen genel genom dizisi verilerinin analizi, komplo teorilerini neredeyse tamamen çürüttü. Çin bile bu virüsü ABD'nin yaydığını söylemesine rağmen laboratuvar sonuçları tam tersini gösterdi.

Dünya genelinde çok ciddi bir yayılıma sahip olan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip Corona virüsü ile ilgili bazı laboratuvar sonuçları geldi. Bu laboratuvar sonuçlarına bakılırsa genel genom dizisi doğal seleksiyona son derece uygun. Bildiğiniz üzere biyolojik silahlar üretilirken bunlar genellikle laboratuvar ortamında geliştirilir. Bu nedenle herhangi bir virüsün doğal olup olmadığını anlamak için genom dizinlerini kontrol etmek yeterlidir.

Baş araştırmacı Kristian Andersen, "Bilinen corona virüsü suşları için mevcut genom dizisi verilerini karşılaştırarak, SARS-CoV-2'nin doğal süreçlerden kaynaklandığını kesin olarak belirledik" ifadelerine yer verdi. Böylece bu virüs ürünün laboratuvarda üretilmediği ve biyolojik silah olmadığı tamamen ortaya çıkmış oldu. Sizce bu virüs türü biyolojik silah olma ihtimalini daha da taşıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.