Çorlu Ulaşım Filosuna 10 Yeni Araç Katıldı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Tekpark A.Ş. tarafından Çorlu ilçesinde hizmete sunulan 10 adet halk otobüsünün hizmete alım törenine katıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Tekpark A.Ş. tarafından Çorlu ilçesinde hizmete sunulan 10 adet halk otobüsünün hizmete alım törenine katıldı.
Törende Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Ünsal ve Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanı Yrd. Doç. Dr. İpek Elif Atayman ile Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz katıldı.
Törende konuşma yapan Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, "Trakya'da nereye giderseniz gidin sadece Çorlu'da bu kadar organize olmuş belediye otobüslerini görürsünüz. Bu da Çorlu'ya ayrı bir değer katıyor. Dünyanın hiçbir yerinde sabah ve akşam saatlerinde yeten otobüs sayısı yoktur. Çünkü tam işe gidiş saatleridir. İlçemizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşımı ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Bu da belediyenin artı ve çok önemli bir hizmetidir. 10 tane 12 metrelik yeni araç alınarak filomuza katılmıştır. Ben bu konuda Tekpark'a, Ulaşım Daire Başkanlığımıza ve tabi ki de Başkanımız Kadir Albayrak'a teşekkür ediyorum. Bu otobüslerde şoför olarak çalışan, büyük bir özveri ile vatandaşlarımızı mutlu etmeye çalışan şoför kardeşlerimizi de kutluyorum" dedi.
Başkan Ünal Baysan'ın ardından konuşmasını yapmak üzere takdim Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Çorlu nüfusu bakımından hem Trakya'nın hem de Türkiye'nin en büyük ilçelerinin başında geliyor. Bu bakımdan sorunlarının ötelenmemesi gerekiyor, bu sorunların başında da ulaşım geliyor. Kullanılan araçlar bir süre sonra aşınabiliyor. Şuan da 128 aracımız var, fırsat buldukça bunun arkası gelecektir. Kaptanlara, Allah kazasız belasız yolculuklar nasip etsin, can taşıyorlar. Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde bayramlarda ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Bu araçların Çorlu'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Devir Teslim töreni yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile son buldu. - TEKİRDAĞ