ÇORLU İLÇESİ PLANLI SU KESİNTİSİ

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur, Trakya Bölgesinin en hızlı büyüyen merkezlerinden biri olan Çorlu İlçemizde mevcut içme suyu şebekesi yenilenmesi ve su depolama kapasitesi arttırılması ihtiyacı oluşmuştur.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur, Trakya Bölgesinin en hızlı büyüyen merkezlerinden biri olan Çorlu İlçemizde mevcut içme suyu şebekesi yenilenmesi ve su depolama kapasitesi arttırılması ihtiyacı oluşmuştur. Bu nedenle TESKİ Genel Müdürlüğü olarak İlçe Belediyemizin de talepleri ve destekleri doğrultusunda etap etap projeler gerçekleştirmiş ve su kaynakları arttırılmış, iletimi için isale ve terfi hatları oluşturulmuş, depolama hacmi arttırılmış, mevcutta bulunan depolar ve bunların ekipmanlarının yenilemesi gerçekleştirilmiş, bu sistemin büyük bir çoğunluğu uzaktan izleme ve kontrol sistemine adapte edilmiştir. Bu projeleri bir biri ile bağlayarak tamamlayıcı olacak olan Çorlu İlçesi Kısmi İçme suyu ve Terfi Merkezi inşaatı yapım işimiz kapsamında şehir merkezinde yer alan sık sık arıza yapan ve eski teknoloji asbest boruların devre dışında bırakılması için mevcut hatlar kullanımda iken yeni hatların imalatı tamamlanmış ve bu hatların irtibatlandırılarak canlandırılması aşamasına gelinmiştir. Bu çalışmalara paralel olarak Çorlu İlçe Belediyemiz üst yapı programını bizim vermiş olduğumuz 3 Eylül tarihine göre planlamış ancak altyapı çalışmalarımız esnasında beklenmedik aksaklıklar oluşması nedeniyle 11 günlük bir gecikme oluşmuştur. Çorlu İlçe Belediyemizin üst yapı çalışmalarının önünü açmak adına 1. Etap bağlantılar için 14 Eylül Salı 08. 00- 15 Eylül Çarşamba 20: 00 saatleri arasında 36 saat boyunca 7 ayrı noktada eş zamanlı olarak irtibatlar yapılacak ve su kesintisi gerçekleşecektir. Kesintiden etkilenecek olan mahalleler : Reşadiye Mahallesi, Nusratiye Mahallesi, Muhittin Mahallesi, Hatip Mahallesi, Kemalettin Mahallesi, Hıdırağa Mahallesi, Silahtarağa Mahallesi, Cemaliye Mahallesi, Çobançeşme Mahallesi, Şeyhsinan Mahallesi (bir kısmı), Kazımiye Mahallesi (bir kısmı). Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve sabırlarından dolayı teşekkür ederiz. Yayın Tarihi: 09 Eylül 2021, Perşembe 18: 17

Kaynak: Habermetre