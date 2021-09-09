ÇORLU İLÇESİ PLANLI SU KESİNTİSİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇORLU İLÇESİ PLANLI SU KESİNTİSİ

ÇORLU İLÇESİ PLANLI SU KESİNTİSİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur, Trakya Bölgesinin en hızlı büyüyen merkezlerinden biri olan Çorlu İlçemizde mevcut içme suyu şebekesi yenilenmesi ve su depolama kapasitesi arttırılması ihtiyacı oluşmuştur.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur, Trakya Bölgesinin en hızlı büyüyen merkezlerinden biri olan Çorlu İlçemizde mevcut içme suyu şebekesi yenilenmesi ve su depolama kapasitesi arttırılması ihtiyacı oluşmuştur. Bu nedenle TESKİ Genel Müdürlüğü olarak İlçe Belediyemizin de talepleri ve destekleri doğrultusunda etap etap projeler gerçekleştirmiş ve su kaynakları arttırılmış, iletimi için isale ve terfi hatları oluşturulmuş, depolama hacmi arttırılmış, mevcutta bulunan depolar ve bunların ekipmanlarının yenilemesi gerçekleştirilmiş, bu sistemin büyük bir çoğunluğu uzaktan izleme ve kontrol sistemine adapte edilmiştir. Bu projeleri bir biri ile bağlayarak tamamlayıcı olacak olan Çorlu İlçesi Kısmi İçme suyu ve Terfi Merkezi inşaatı yapım işimiz kapsamında şehir merkezinde yer alan sık sık arıza yapan ve eski teknoloji asbest boruların devre dışında bırakılması için mevcut hatlar kullanımda iken yeni hatların imalatı tamamlanmış ve bu hatların irtibatlandırılarak canlandırılması aşamasına gelinmiştir. Bu çalışmalara paralel olarak Çorlu İlçe Belediyemiz üst yapı programını bizim vermiş olduğumuz 3 Eylül tarihine göre planlamış ancak altyapı çalışmalarımız esnasında beklenmedik aksaklıklar oluşması nedeniyle 11 günlük bir gecikme oluşmuştur. Çorlu İlçe Belediyemizin üst yapı çalışmalarının önünü açmak adına 1. Etap bağlantılar için 14 Eylül Salı 08. 00- 15 Eylül Çarşamba 20: 00 saatleri arasında 36 saat boyunca 7 ayrı noktada eş zamanlı olarak irtibatlar yapılacak ve su kesintisi gerçekleşecektir. Kesintiden etkilenecek olan mahalleler : Reşadiye Mahallesi, Nusratiye Mahallesi, Muhittin Mahallesi, Hatip Mahallesi, Kemalettin Mahallesi, Hıdırağa Mahallesi, Silahtarağa Mahallesi, Cemaliye Mahallesi, Çobançeşme Mahallesi, Şeyhsinan Mahallesi (bir kısmı), Kazımiye Mahallesi (bir kısmı). Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve sabırlarından dolayı teşekkür ederiz. Yayın Tarihi: 09 Eylül 2021, Perşembe 18: 17

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kylie Jenner Derya Baykal Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Cristiano Çağdaş Atan Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ÇORLU İLÇESİ PLANLI SU KESİNTİSİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 21:55:32. #1.16#

title