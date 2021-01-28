Corendon Hotels'te iki önemli atama

Corendon Hotels & Resorts'te Sinem Duygu Oral Ürün Geliştirme ve Pazarlama Direktörü; Alpaslan Güney ise Satış Direktörü olarak atandı.

CorendonHotels & Resorts 'te Sinem Duygu Oral Ürün Geliştirme ve Pazarlama Direktörü; Alpaslan Güney ise Satış Direktörü olarak atandı.

Her yaştan misafirine eşsiz; özgün hizmetler sunan, aynı zamanda tüm konuklarının benzersiz deneyimler yaşamasını sağlayan Corendon Hotels &Resorts 'te üst düzey yöneticilik pozisyonlarında iki yeni atama gerçekleştirildi.

Turizm ve otelcilik alanında çok önemli deneyimleri bulunan Sinem Duygu Oral ve Alpaslan Güney, kısa süre önce yeni görevlerine başladı. Atamalar çerçevesinde Sinem Duygu Oral Corendon Hotels &Resorts'ün yeni Ürün Geliştirme ve Pazarlama Direktörü olurken Alpaslan Güney de Satış Direktörü olarak görevlendirildi.

Sinem Duygu Oral ve Alpaslan Güney, yaptıkları ortak açıklamada yeni görevlerinden dolayı çok mutlu olduklarını ve Corendon Hotels& Resorts çatısı altında gerçekleştirecekleri projelerle ziyaretçi deneyiminin daha da üst seviyeye çıkarılmasına katkı sağlayacaklarını belirttiler.

Sinem Duygu Oral ve Alpaslan Güney, yaptıkları ortak açıklamada değişen misafir beklentilerine hızlı cevap vererek ve teknolojik gelişmeleri daha da yakından takip ederek Corendon Hotels &Resorts grubunun büyüme hedeflerine katkıda bulunmak istediklerini belirttiler. İki yeni yönetici de Corendon Hotels Türkiye'nin yeni yapılanmasında yer alarak gerçekleştirecekleri projelerle fark yaratmak ve ziyaretçi deneyiminin daha da üst seviyeye çıkarmak için heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

Yeni atamalarla birlikte, Türkiye, Hollanda, İspanya ve Karayiplerde otelleri bulunan Corendon Hotels & Resorts, misafirlerinin mutlu, huzurlu ve sağlıklı tatiller geçirmelerini sağlayarak ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam edecek.

Sinem Duygu Oral

1978 Ankara doğumlu olan Sinem Duygu Oral, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamasının ardından İşletme Yüksek Lisansı'nı da (M.B.A.) Gazi Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nde yapmıştır.

Meslek hayatına Tepe Grubu'nda Proje Lideri olarak adım atan Sinem Duygu Oral, turizm-otelcilik sektörüne ise 2003 yılında MNG Holding bünyesinde giriş yapmıştır.

World of Wonders Resort Otelleri'nde Management Trainee olarak göreve başlamış, 2008 yılına kadar aynı bünyede Ürün & Konsept Geliştirme Müdürü olarak görev yapmıştır. Sinem Duygu Oral, 2010 – 2012 yılları arasında ise Pegas Touristic bünyesinde Mısır Sharm el Sheikh ve Hurghada da bulunan Dessole Resorts & Hotels'de Marka, Pazarlama ve Kaliteden Sorumlu Konsept Geliştirme Müdürü olarak görev almıştır.

2013 yılında Rixos Hotels Merkez Satış Ofisi'nde Global Ürün Müdürü olarak göreve başlayan Sinem Duygu Oral, son olarak Rixos Premium Hotel Belek'te Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevinde bulunmuştur.

Evli ve bir çocuk annesi olan Sinem Duygu Oral, iyi seviyede İngilizce bilmektedir.

Alpaslan Güney

1971 Antalya doğumlu olan Alpaslan Güney, üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Güney, turizm-otelcilik sektörüne ise 2004 yılında MNG Holding WOW Hotels bünyesinde giriş yapmıştır.

2004-2013 yıllarında WOW otellerinde üst düzey yönetici olarak görev yapan Güney, 2013-2017 yıllarında World Of Wonders Resort Hotels bünyesinde Topkapı Palace, Kremlin Palace ve Bodrum Resort Otelleri Satış Grup Müdürüğü'nü yapmıştır.

Corendon Resorts & Hotels bünyesine katılmadan önce; 2017 – 2021 yılları arasında Pegas Touristic bünyesinde Swandor Hotels & Resorts ve PGS Türkiye Otelleri Satış Müdürüğü'nü yapmıştır.

Evli ve bir çocuk babası olan Güney, iyi seviyede İngilizce bilmektedir.

Kaynak: Tourism Today