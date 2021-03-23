Son dakika... Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti
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Son dakika... Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti

23.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:46

Gelen son dakika haberlerine göre Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti Bursalı vatandaşın duyarlılığı, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti Bursa'da fırından simit almaya giderken çöp konteyneri yanında içi para ve ziynet dolu çanta bulan vatandaş "insanlık ölmemiş" dedirtti.

Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti

Bursalı vatandaşın duyarlılığı, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti

BURSA - Bursa'da fırından simit almaya giderken çöp konteyneri yanında içi para ve ziynet dolu çanta bulan vatandaş "insanlık ölmemiş" dedirtti. Polis ekipleri çok sayıda bilezik ve yüklü miktarda nakit para bulunan çantanın sahibini arıyor.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde evinden bir fırına simit almak için çıkan Nizamettin Kaya, yolda yürürken çöp konteynerinin yanında içi nakit para ve ziynet eşyası dolu bir çanta buldu.

"İnsanlık ölmemiş" dedirten Kaya, konteyner yanından aldığı çantayla çevre esnafı tek tek gezerek sahibine ulaşmak istedi.

Kendisi çözüme ulaşamayınca da önce bölgede görevli bekçilere, ardından polise haber verdi.

"İyi insanlar çok var. Ancak böyle olaylar iyi insanlara çok az denk geliyor" diyen Nizamettin Kaya, "Sabah eşime simit almak için evden çıktım. Fırına doğru yürürken yerde bu çantayı buldum. Cadde üzerinde bulunan dükkanları dolaşarak sahibini sordum. Sonrasında bekçi arkadaşların yanına geldim. Bekçi arkadaşlarla beraber çantayı açtığımızda içinde bir miktar para ve altın olduğunu gördüm. Asıl sahibini bulmak için miktarını söyleyemiyorum. Ancak tahminime göre yüklü miktarda altın ve para var. Çantayı polislere teslim ediyoruz. İyi insanlar hayatımızda var. Ancak böyle olaylar. iyi insanlara çok az denk geliyor" ifadelerini kullandı.

Nizamettin Kaya, içi para ve ziynet eşyası dolu çantayı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

Son dakika... Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti
Son dakika... Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti
Son dakika... Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti
Son dakika... Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti
Son dakika... Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti
Son dakika... Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti
Son dakika... Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti
Son dakika... Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti
Son dakika... Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti
Son dakika... Çöpte ziynet ve para dolu çanta buldu, polise teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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