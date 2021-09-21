Çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel
Çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kamerada Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kameralara yansıdı.
TUNCELİ (İHA) - Çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kamerada
TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kameralara yansıdı.
Pülümür ilçesinde bulunan mezbahaneyi mesken tutan ayılar bu kez çöplükte yiyecek ararken görüntülendi. Bir anne ve 3 yavru boz ayı, ilçe çöplüğüne giderken görüntülendi.
Bir başka boz ayı ise çöplükte yiyecek ararken kendisine havlayan köpeğe aldırış etmeden karnını doyurdu. Ayıların o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.