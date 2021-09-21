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Çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kamerada Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kameralara yansıdı.

TUNCELİ (İHA) - Çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kamerada

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kameralara yansıdı.

Pülümür ilçesinde bulunan mezbahaneyi mesken tutan ayılar bu kez çöplükte yiyecek ararken görüntülendi. Bir anne ve 3 yavru boz ayı, ilçe çöplüğüne giderken görüntülendi.

Bir başka boz ayı ise çöplükte yiyecek ararken kendisine havlayan köpeğe aldırış etmeden karnını doyurdu. Ayıların o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kamerada

Çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kamerada

Çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kamerada

Çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kamerada - Haberler
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