Çöp tesisindeki ölü bebek iddiası savcılığı harekete geçirdi

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde ölü bebek cesedinin çöpler arasında görüldüğü iddiası üzerine savcılık harekete geçti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde ölü bebek cesedinin çöpler arasında görüldüğü iddiası üzerine savcılık harekete geçti.

Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) öncülüğünde yapılan ve bir süre önce faaliyete geçirilen Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde ortaya atılan iddia Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. İddiaya göre, çöpe atılan bir bebek cesedinin katı atık bertaraf tesisine gönderildiği, burada fark edilmesine rağmen bir poşete sarılarak öğütme makinesine atıldığı öne sürüldü. İlçeyi karıştıran bu iddia üzerine Trabzon Valiliği'nin talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı katı atık tesisinde çalışanların ifadelerine başvurdu. Katı atık tesisindeki güvenlik kameralarının toplandığı iddia ile ilgili Araklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ayrıştırma bantları üzerinde inceleme yapıldı. Trabzon ve Rize'den gelen katı atıkları toplandığı ve ayrıştırıldığı tesiste çöplerin arasında kazı çalışması da yapılırken, jandarma ekipleri her 2 ilde yeni doğumları araştırdığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu tesisin yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmazken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı