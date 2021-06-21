Çöp tesisindeki ölü bebek iddiası savcılığı harekete geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çöp tesisindeki ölü bebek iddiası savcılığı harekete geçirdi

Çöp tesisindeki ölü bebek iddiası savcılığı harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde ölü bebek cesedinin çöpler arasında görüldüğü iddiası üzerine savcılık harekete geçti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde ölü bebek cesedinin çöpler arasında görüldüğü iddiası üzerine savcılık harekete geçti.

Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) öncülüğünde yapılan ve bir süre önce faaliyete geçirilen Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde ortaya atılan iddia Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. İddiaya göre, çöpe atılan bir bebek cesedinin katı atık bertaraf tesisine gönderildiği, burada fark edilmesine rağmen bir poşete sarılarak öğütme makinesine atıldığı öne sürüldü. İlçeyi karıştıran bu iddia üzerine Trabzon Valiliği'nin talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı katı atık tesisinde çalışanların ifadelerine başvurdu. Katı atık tesisindeki güvenlik kameralarının toplandığı iddia ile ilgili Araklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ayrıştırma bantları üzerinde inceleme yapıldı. Trabzon ve Rize'den gelen katı atıkları toplandığı ve ayrıştırıldığı tesiste çöplerin arasında kazı çalışması da yapılırken, jandarma ekipleri her 2 ilde yeni doğumları araştırdığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu tesisin yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmazken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Kütahya ve ilçelerinde sel felaketi
Kütahya ve ilçelerinde sel felaketi
Provokatörler yine iş başındaydı! AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na saldırmak isteyen 4 kişi kıskıvrak yakalandı
Provokatörler yine iş başındaydı! AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na saldırmak isteyen 4 kişi kıskıvrak yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Boris Johnson Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Burak Yılmaz Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çöp tesisindeki ölü bebek iddiası savcılığı harekete geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 12:59:37. #1.15#

title