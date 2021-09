Çöp tesisi atık sularının denize deşarjı iddiasına soruşturma

GİRESUN'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde katı atık bertaraf tesisinde depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği iddia edildi. Kirlilik oluştuğu görülen denizden numune alınırken, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı da tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlattı.

Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde, 2012 yılında faaliyete geçen Çavuşlu katı atık bertaraf tesisinin 'ÇED olumlu' raporları, 2012 ve 2015 yıllarında iki kez iptal edildi. Faaliyeti durdurulan tesis için 2017 yılında Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonucunda, günlük 98 ton çöp dökülmesi kaydıyla tesise 'ÇED gerekli değildir' raporu ve faaliyet izni verildi. 2020 yılında da depolama kapasitesinin günlük 500 tona çıkarılması için tesise 'ÇED olumlu' raporu verildi.

KAPASİTE ARTIRIMINI MAHKEME İPTAL ETTİYöre halkı, kararın iptali için Ordu 2'nci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme de bilirkişi raporu sonrası, tesisin mevzuata aykırı olarak yaşam alanları ile su kaynaklarının yakınına konumlandırıldığını, kurulum aşamasında alınan 'ÇED olumlu' raporunda hukuka aykırılık olduğunu ve tesisteki depolama yönteminin hava, su ve toprakta kirliliğe neden olduğunu belirterek, ÇED raporunun iptaline ve tesiste kapasite artışına durdurma kararı verdi.DENİZDE KİRLİLİK OLUŞTUTesis şimdi de mahkeme kararına rağmen, günlük 98 ton kapasite sınırının üzerinde çalıştığı ve atık sularını ÇED raporunda taahhüt edilen deşarj sistemini uygun tahliye etmediği iddiasıyla gündeme geldi. Katı atık bertaraf tesisinde depolanan çöplerin atık suları, kıyıdan 10 metre açıkta yer altı borusu ile Karadeniz'e deşarj edildiği iddia edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kirlilik oluştuğu görülen denizden numune alınırken, suç duyurusu üzerine Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlattı.'BURALARA BALIK GELMEZ OLDU'Yörede oturan dalgıç Erkin Yavuz, Çavuşlu deresiyle Karadeniz'in buluştuğu bölgedeki atık su borusunun taşıdığı kirliliği görmek için denize daldı. Yavuz, "Çöp borusundan aşırı pislik geldiği için çıkmak zorunda kaldım. Çöp tesisi kurulduktan sonra balık gelmez oldu. Bir an önce bunun kaldırılması gerekiyor. Sadece burası değil, Giresun'a kadar bu zehir saçılacak. Yetkililere duyuruyoruz, çok kötü bir durum var burada" dedi.'HER GÜN BU KOKU ÇEKİLMEZ'Balıkçı İshak Aktaş da atık suyun koku yaptığını söyleyerek, "Tesisin buradan kalkmasını istiyoruz. Bu koku çekilmez. Her sabah denize çıktığımız zaman ekşi kokuyor. Her gün bu koku çekilmez" diye konuştu.'10 METRE ATIK SU BIRAKIYORLAR'Çavuşlu beldesi Merkez Mahallesi Muhtarı Selim Hamzaoğlu ise atık su borusunun kıyıdan 10 metre uzaklıkta olduğunu söyleyerek, "Deşarj borusunun normalde bin 500 metre açıkta olması gerekirken, denizin 10 metre açığına ucunu gömdüler ve gizlediler. Gece saatlerinde arıtılmamış çöp sularını buradan denize deşarj ediyorlar. Bir damla yağ bir litre suyu kirletirken, onlarca litre arıtılmamış çöp sularını burada denize bırakıyorlar. Bunu yakalayıp kayıt altına aldık, Sahil Güvenlik ekiplerini çağırdık ama henüz sonuç elde edemedik, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'TONLARCA ATIK SU DEŞARJ EDİLİYOR'

Denizdeki kirliliği takipçisi olacaklarını belirten avukat Ozan Karagöz, "Katı atık tesisi, günlük 98 tonla faaliyet vermesi gerekiyordu ancak bunun üzerinde bir kullanımla karşı karşıyayız. Mahkeme kararı sonucunda atık suyun arıtmaya tabi tutulduktan sonra denizde bin 500 metre uzaklıkta denize ulaştırılması gerekiyordu. Ancak bugün hiçbir şekilde atık suyuna arıtma uygulanmaksızın, kıyıdan 10 metre uzak alana tonlarca miktar atık suyu deşarj ediliyor. Suç duyurumuz üzerine Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı. Denizde bu kirliliğe kasti şekilde sebebiyet veren kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacağız" diye konuştu.

