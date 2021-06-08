TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, belediyeye ait çöp kamyonunun çarparak, 10 metre sürüklediği emekli başçavuş Ahmet Özyakar (81) hayatını kaybederken, oğlu emekli albay Abdulkadir Mehmet Özyakar (58) ise yaralandı.

TOKAT'ta, belediyeye ait çöp kamyonunun çarparak, 10 metre sürüklediği emekli başçavuş Ahmet Özyakar (81) hayatını kaybederken, oğlu emekli albay Abdulkadir Mehmet Özyakar (58) ise yaralandı. Baba ile oğlunun, kente Konya'dan 2 gün önce, Ballıca Mağarası için geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Perakende Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında meydana geldi. Konya'da yaşayan emekli albay Abdulkadir Mehmet Özyakar, KOAH rahatsızlığı bulunan babası emekli başçavuş Ahmet Özyakar ile 2 gün önce Tokat'a geldi. Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'nın KOAH hastalarına iyi geldiğini öğrenen baba- oğul, sabah gitmek üzere lojmandan çıktı. Otomobillerine binmek isteyen baba ve oğluna; çöp almaya gelen, Mustafa Yıldız yönetimindeki 60 BH 183 plakalı ve Tokat Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarptı.

NİZAMİYE NÖBETÇİSİ ASKERLER FARK ETTİ

Baba ve oğlunu yaklaşık 10 metre altında sürükleyen kamyon, lojmandaki nizamiye nöbetçisi askerlerin fark etmesiyle durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri çağırıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ahmet Özyakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Abdulkadir Mehmet Özyakar ise ilk müdahale sonrası ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ahmet Özyakar'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Çöp kamyonu şoförü Mustafa Yıldız, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI
TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI
TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI
TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI
TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI
TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI
TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI
TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI
TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI
TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI
TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Kenan Doğulu Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Çalımbay Roland Garros Aziz Yıldırım Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 13:09:24. #1.16#

title