TOKAT ÇÖP KAMYONU 10 METRE SÜRÜKLEDİ; EMEKLİ BAŞÇAVUŞ ÖLDÜ, EMEKLİ ALBAY OĞLU YARALI

TOKAT'ta, belediyeye ait çöp kamyonunun çarparak, 10 metre sürüklediği emekli başçavuş Ahmet Özyakar (81) hayatını kaybederken, oğlu emekli albay Abdulkadir Mehmet Özyakar (58) ise yaralandı.

TOKAT'ta, belediyeye ait çöp kamyonunun çarparak, 10 metre sürüklediği emekli başçavuş Ahmet Özyakar (81) hayatını kaybederken, oğlu emekli albay Abdulkadir Mehmet Özyakar (58) ise yaralandı. Baba ile oğlunun, kente Konya'dan 2 gün önce, Ballıca Mağarası için geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Perakende Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında meydana geldi. Konya'da yaşayan emekli albay Abdulkadir Mehmet Özyakar, KOAH rahatsızlığı bulunan babası emekli başçavuş Ahmet Özyakar ile 2 gün önce Tokat'a geldi. Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'nın KOAH hastalarına iyi geldiğini öğrenen baba- oğul, sabah gitmek üzere lojmandan çıktı. Otomobillerine binmek isteyen baba ve oğluna; çöp almaya gelen, Mustafa Yıldız yönetimindeki 60 BH 183 plakalı ve Tokat Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarptı.

NİZAMİYE NÖBETÇİSİ ASKERLER FARK ETTİ

Baba ve oğlunu yaklaşık 10 metre altında sürükleyen kamyon, lojmandaki nizamiye nöbetçisi askerlerin fark etmesiyle durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri çağırıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ahmet Özyakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Abdulkadir Mehmet Özyakar ise ilk müdahale sonrası ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ahmet Özyakar'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Çöp kamyonu şoförü Mustafa Yıldız, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı