Connected Library Aralık Ayı Boyunca Hukuk Fakültesi'nde

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Kasım ayında Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi ile başladığımız Özü Kütüphane'nin yeni hizmeti "Connected Library" Aralık ayı boyunca aşağıdaki gün ve saatlerde Hukuk Fakültesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütüphanesi önünde sizleri bekliyor olacak:

• Her Pazartesi saat: 13. 00-14. 30

• Her Salı: 10. 30-12. 00

"Connected Library" ile Kütüphane hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm konularda sizlere kendi fakültenizde destek olabilmek ve bizleri daha yakından tanımanız için her ay belirlenen bir fakültede, belirlenen gün ve saatlerde sizleri bekliyor olacağız.

Saygılarımızla, Kütüphane

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet