ÇOMÜ Hastanesi Diyaliz Ünitesi açıldı

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ) Hastanesi bünyesinde kurulan Diyaliz Ünitesi'nin açılışı töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ; böbrek rahatsızlığı olan hastaların Diyaliz Ünitesi'nden 7 gün 24 saat hizmet alabileceğini söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kurulan Diyaliz Ünitesi'nin açılış törenine; Vali İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Prof. Dr. Okhan Akdur, Prof. Dr. Pelin Kanten, ÇOMÜ Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz, ÇOMÜ Genel Sekreteri Ayhan Monus, ÇOMÜ Hastaneleri Başmüdürü Serap Yontar, Diyaliz Ünitesi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Serkan Bakırdöğen, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

Daha sonra, Diyaliz Ünitesi'nin açılmasına katkı sunan hayırsever bağışçılar Tolga Yelçioğlu'na ve Avukat Recep Kemahlı adına Sevinç Bilgeci'ye günün anısına hediye takdimi yapıldı. Açılış programı kurdele kesilmesinin ardından, ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi gören hayırsever Recep Kemahlı'nın protokol tarafından ziyaret edilmesiyle sona erdi.