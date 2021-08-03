Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı
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Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın 3. günde Çökertme Koyu'nu tamamen sardı. Eşsiz koyun yanmış ağaçlarla ve duman altındaki görüntüsü ise yürekleri sızlattı. Çökertme'deki alevlerin söndürülememesinin en büyük nedeni olarak ise birkaç gündür hissedilen denizden esen meltemin yerini nereden estiği belli olmayan yöresel tabirle Deli Mehmet adlı rüzgara bırakması gösteriliyor. Öte yandan bölgedeki tüm turizm tesisleri ve plajlar kapatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ören Mahallesi'nden yaklaşık 20 km uzaklıktaki Bozcalı ile Çökertme Koyu arasında çıkan yangının büyümesinin sebebi olarak denizden esen meltemin yerini nereden estiği belli olmayan Deli Mehmet rüzgarının alması gösteriliyor.

Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını 'Deli Memet' rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı

3 UYGULAMA NOKTASI OLUŞTURULDU

Her yönden esen Deli Mehmet rüzgârının yangını karıştırması nedeniyle bütün koy alevlerle kaplandı. Milliyet'in haberine göre Çökertme Koyu'nda 3 uygulama noktası oluşturan jandarma ekipleri ise, sadece söndürme amaçlı araçlar ve su tankerlerinin bölgeye geçişine izin veriyor.

Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını 'Deli Memet' rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı

TÜM TESİS VE PLAJLAR KAPATILDI

Kıyı şeridindeki tüm turizm tesisleri ve plajlar ise kapatıldı. Plaj işletmecisi Aykut Güney, 10 Ağustos'a kadar büyük işletmelerin randevularını iptal ettiğini söyledi.

Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı
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