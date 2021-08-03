Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın 3. günde Çökertme Koyu'nu tamamen sardı. Eşsiz koyun yanmış ağaçlarla ve duman altındaki görüntüsü ise yürekleri sızlattı. Çökertme'deki alevlerin söndürülememesinin en büyük nedeni olarak ise birkaç gündür hissedilen denizden esen meltemin yerini nereden estiği belli olmayan yöresel tabirle Deli Mehmet adlı rüzgara bırakması gösteriliyor. Öte yandan bölgedeki tüm turizm tesisleri ve plajlar kapatıldı.