Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesinden 9 kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolcuğuna uğurlandı.

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın çökmesinin üzerinden 70 saat geçti. Çöken binada Alemdar ailesinden hayatını kaybeden 9 kişi için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE NAMAZINI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ KILDIRDI

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

"BURADAN NASİHATİ ALIP GELECEĞİ TAYİN EDECEĞİZ"

Erdoğan kılınan cenaze namazının ardından, "Rabbim vatandaşlarımızı cennetiyle müşerref kılsın. Tabii buradan çıkarmamız gereken bir sürü ders var. Temenni ediyorum ki, biz buradan nasihati alıp, geleceği tayin edeceğiz. " dedi.

ERDOĞAN VE BAKANLAR TABUTLARI OMUZLADI

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve cenazeye katılanlar tabutları omuzlayarak cenaze arabasına taşıdı. Cenazeler toprağa verilmek üzere Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na götürüldü.