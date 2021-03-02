Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi
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Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi

02.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:58
Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi

SAKARYA'da koronavirüs vakalarında artış sürerken, sokaklar ve mahalleler de karantinaya alınmaya devam ediyor.

SAKARYA'da koronavirüs vakalarında artış sürerken, sokaklar ve mahalleler de karantinaya alınmaya devam ediyor. Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya'da yaşayan vatandaşlar kurallara uyularak, eski günlere dönülmesini temenni etti.

Sakarya'da koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte son olarak Geyve Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak'ta 33 kişinin yaşadığı 7 ev, Kaynarca'da ise 170 hanede 650 kişinin yaşadığı Ziahmet Mahallesi karantinaya alındı. Sakarya'nın çok yüksek risk grubunda yer alması nedeniyle kısıtlamalar ve yasaklar il genelinde devam ediyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ve yasakların son ermesi için kurallara uyulmasını istedi. Çark Caddesi'nde esnaflık yapan Coşkun Susurluklu, "Sakarya kırmızı gruptaysa ve bunun da önüne geçemiyorsak, bizim kendimiz için yapmamız gereken şey mesafelere ve kurallara uymaktır. Disiplinli ve düzgün bir şekilde milletimizi, vatandaşımızı ve esnafımızı düşünüyorsak kurallara dikkatli bir şekilde uymamız gerekiyor. Kurallara uyalım. Hep birlikte geçmişteki mutlu günlerimize geri dönelim" dedi.Osman Karagüzel ise, "Elbette bazı tedbirler alınmalı. Mağduriyetler mutlaka olacaktır, fakat Sakarya gibi çok yüksek risk grubunda yer alan illerde esnafı da mağdur etmeden şüphesiz daha farklı tedbirler alınması gerekiyor. Vatandaş olarak bizim söyleyeceğimiz şey şudur; 3 kurala dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması gerekiyor. Bunun dışında vatandaşlarımızın yapabileceği başka bir şey yok." diye konuştu.


Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi
Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi
Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi
Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi
Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi
Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi
Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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