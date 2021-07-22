Çok ses getiren Acun Ilıcalı röportajının perde arkası
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Çok ses getiren Acun Ilıcalı röportajının perde arkası

Çok ses getiren Acun Ilıcalı röportajının perde arkası
Hürriyet - Haberler | Magazin

Onun söylemediklerini ama benim anladıklarımı...Hiç girmediğimiz konularla ilgili hissettiklerimi...Acun Ilıcalı'nın belki de sürpriz yapmak adına henüz anlatmak istemediklerini...

Onun söylemediklerini ama benim anladıklarımı...

Hiç girmediğimiz konularla ilgili hissettiklerimi...

Acun Ilıcalı'nın belki de sürpriz yapmak adına henüz anlatmak istemediklerini...

Fenerbahçe:

Ben bu kadar çılgın bir takım taraftarı olup da karşı takımlara aynı derecede saygısı olan çok az taraftar gördüm.

O Ses Türkiye:

Meraklılarına müjde. MasterChef biter 'O Ses Türkiye' başlar. Jüri net değil ama değişiklikler olacağı kesin...

O Ses Türkiye Rap:

Yarışma, Exxen'de aynı jüri kadrosuyla devam edecek...

Yetenek Sizsiniz Türkiye: Jüri için ilginç isimlerle görüşüldüğüne yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Jüri koltuklarından birinde Beyazıt Öztürk sürprizi olabilir gibi geliyor bana...

Çağla Altunkaya:

Resmen ruh ikizleri... Tatlı tatlı atışıyorlar, birbirlerine çok iyi bakıyorlar ve saygılarından gram kaybetmemişler. Bir kez daha emin oldum ki; huzurlu bir ilişki başarılı bir iş hayatının en önemli şartlarından...

Şeyma Subaşı:

Zaten söylenmesi gereken her şeyi söyledi Acun Ilıcalı. O yüzden konuyu artık kapatmak en doğrusu. Bu arada, söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama Şeyma ile Meedo kesin olarak ayrıldı.

Tam zamanı

· Sokaklarda 'Martı' ile fıldır fıldır gezmenin...

· Normal günde yüzümüze bakmayan taksilerin 'taksi lazım mı' kornalarına kahkahayı patlatmanın...

· Arabanızla Beylikdüzü–Tuzla arası camlar açık püfür püfür turlamanın...

· Kuyruk beklemeden kahve siparişi vermenin...

· Kalabalık diye gitmeye çekindiğimiz parklardan birine kendimizi atıp çimlere uzanmanın...

· Şimdi tam zamanı...

Benim de söyleyeceklerim var

· Dijital platformda yayınlanan 'Zorba Nasıl Olunur' belgeseli hakkında benim de söyleyeceklerim var.

· Nasıl buram buram pespayelik kokuyor anlatamam...

· Yazılan metin nasıl 'çirkin' tarif bile edemem...

· Yapımcılar nasıl tepeden bakmışlar izleyecilere, kelimelere dökemem...

· Ben böyle bir başarısızlık örneği çok az gördüm.

· Eminim bu belgeseli izleyen büyük bir kesim, konusu geçen diktatörlere kızmak, onlardan tiksinmek yerine, belgeseli yapan kişilerden nefret edip, metni yazan isimlerden tiksiniyorlardır.

Hangi emoji hangi ünlü

Geçen hafta dünya emoji günüydü. Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan emojileri bazı ünlü isimlerle eşleştirdim.

İşte emojisine göre ünlü isimlerimiz;

Aleyna Tilki

Talat Bulut

Teoman

Bergüzar Korel

Nükhet Duru

Koray Avcı

Ece Mumay

N'aparsın Erkan Petekkaya

Geçen hafta magazinci arkadaşlarımız Erkan Petekkaya'ya bir soru sordular. Gayet normal bir soruydu üstelik.

Ama bize normal gelen Petekkaya'ya hep terstir.

"Acun Beyi eleştirmiştiniz" ile başlayan soruyu duyan Petekkaya şaşırtmadı.

Sen kötü bir insansın Erkan Petekkaya...

İnsanları aşağılamaktan keyif alıyorsun...

Halbuki...

· Arkadaşlar sonra konuşalım...

· Bu konuya girmek istemiyorum...

gibi cevaplar verseydin...

Ya da ufak bir 'tebessüm' ile yoluna devam etseydin ne hoş olurdu.

Acil tedavi şart

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan daha önce araba kullanırken belindeki silahı çıkarıp sağa sola ateş etmişti.

Babası çıktı, "Oğlum melek gibidir. Görüntüleri eski düşmanlarımız servis etti" dedi...

"Silah zaten kuru sıkıydı" falan dedi...

E iyi ama, bu çocuk şimdi de araba kullanırken alkol aldığı görüntüleri paylaştı...

Direksiyon başında alkol alırken birini ezse n'olcaktı?

Oğlunuza derhal profesyonel bir yardım aldırın Murat Bey. Yoksa yakındır birinin başına sıkıntı çıkarması.

Kaynak: Hürriyet

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