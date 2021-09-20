ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DÖVDÜ, BAŞINA TABUREYLE VURDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DÖVDÜ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Aliağa ilçesinde T.Y. (27), çocuklarının gözü önünde İranlı eşi K.K.'yi (25) darbedip, başına tabureyle vuruldu.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde T.Y. (27), çocuklarının gözü önünde İranlı eşi K.K.'yi (25) darbedip, başına tabureyle vuruldu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, gözaltına alınan T.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Eylül akşamı, Kazım Dirik Mahallesi 370'inci Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, işten geldikten sonra T.Y. ile İran uyruklu eşi K.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.Y., 2 çocuğunun gözü önünde eşini darbetmeye başladı. Evin içinde başlayan darp, balkonda da devam etti. K.K.'nin çığlıklarını duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleli, bu sırada evden çıkan T.Y.'nin gitmesine izin vermedi. Polis ekiplerinin gelmesiyle T.Y., mahalleli tarafından teslim edildi. K.K. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan T.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BALKONDA ŞİDDET KAMERADA

Öte yandan K.K.'nin darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Evin içinden gelen çığlık seslerinin duyulduğu görüntülerde; K.K.'nin balkona kaçtığı, bu sırada peşinden gelen T.Y.'nin tabureyle eşinin başına vurduğu anlar yer aldı. Balkonda K.K. darbedildiği sırada, çocuklardan birinin de orada olduğu görülüyor.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DÖVDÜ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DÖVDÜ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DÖVDÜ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DÖVDÜ, BAŞINA TABUREYLE VURDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

 İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKPC'li terörist tutuklandı

İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
Magazin
Spor Muslera Serenay Sarıkaya Marcao Cristiano Fatih Terim
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy Şans Oyunları Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DÖVDÜ, BAŞINA TABUREYLE VURDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:47:27. #1.11#