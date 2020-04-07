Çocukların yanında ölüm, kaygı ve tartışma konulu programlar izlenmemeli
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Hakan Cengiz, Sağlık

Çocukların yanında ölüm, kaygı ve tartışma konulu programlar izlenmemeli

ÇOCUK ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hakan Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle erişkinlerin yaşadığı endişenin çocuklara da yansıdığını belirterek, çocukların yanında ölüm, kaygı ve tartışma konulu programların izlenmemesi ve bu konuda konuşulmaması gerektiğini kaydetti.

07.04.2020 07:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 07:54
Çocukların yanında ölüm, kaygı ve tartışma konulu programlar izlenmemeli

ÇOCUK ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hakan Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle erişkinlerin yaşadığı endişenin çocuklara da yansıdığını belirterek, çocukların yanında ölüm, kaygı ve tartışma konulu programların izlenmemesi ve bu konuda konuşulmaması gerektiğini kaydetti. Psikiyatri Uzmanı Dr. Hakan Cengiz, çocuklara yaşlarına ve gelişim dönemlerine uygun bilgilendirme yapılmasının, kendilerini nasıl koruyacaklarının öğretilmesinin onlara güven duygusunu aşılayacağını söyledi. 

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hakan Cengiz, koronavirüs salgını döneminde çocuk ve ergen psikolojisine ilişkin önerilerde bulundu. Psikiyatri Uzmanı Dr. Hakan Cengiz, çocuklara, yaşlarına ve gelişim dönemlerine uygun bilgilendirme yapılmasının, kendilerini nasıl koruyacaklarının öğretilmesinin onlara güven duygusunu aşılayacağını söyledi. Bu zamanlarda güvende olma duygusunun çocukların en fazla ihtiyacı olan şey olduğunu aktaran Cengiz, okul öncesi çocuklara somut, basit bir şekilde ve sordukları oranda cevap vermenin yeterli olduğunu belirtti. Dr. Cengiz, "Ayrıntıya girmek kafalarını karıştırıp onları korkutabilir. Örneğin, 'Kötü bir virüs var ve bu insanları hasta ediyor. Kirli yerlere dokunursak, elimizle başka yerlere seyahat ediyor. Virüsleri yok etmek çok kolay. Şarkı söyleyerek, sayarak ellerimizi sabunla yıkayacağız' gibi cümleler kurabiliriz" diye konuştu.

'KENDİLERİNİ KORUMAYI ÖĞRENMELERİ ÖNEMLİ'İlkokul çocuğunun öncelikle konuyla ilgili ne bildiğini, neyi merak ettiğini öğrenmek gerektiğini belirten Dr. Cengiz, "Onun ne bildiğini öğrenmeden, korku ve kaygılarını anlamadan konuşmak çok uygun olmayacaktır. Örneğin 'Söyle bakalım neymiş şu korona, ne yapıyormuş, bu virüsten korunabilir miyiz, kişisel mesafe ne kadardır' gibi sorular sorabiliriz. Kendi kişisel hijyeni ve yaşam tarzı değişiklikleri için konuyu anlaması ve kendini korumayı öğrenmesi gerekli. Bu iletişim sırasında yanlış bilgilerin düzeltmesi için güvenilir kaynakların içeriklerine beraber bakabiliriz" diye konuştu.ÇOCUKLARDA TAKINTIYA YOL AÇABİLİRTemizlik konusunda aşırı titizlik göstermenin, kurallara daha çok uyması için korkutmanın çocuklarda takıntılara yol açabileceğini kaydeden Dr. Cengiz, "Hijyen, çocuklara öğretilmesi gereken temel becerilerden biridir. El yıkamanın önemini, nasıl yıkaması gerektiğini, öksürürken nasıl ağızlarını kapayacaklarını göstererek öğretebiliriz" dedi.GÜNLÜK PLANLAMA YAPINKarantina günlerinde öncelikle çocukların bu sürecin bir tatil olmadığını anlamaları gerektiğini belirten Dr. Cengiz, bağışıklık sisteminin güçlü olması ve beden sağlığı için ruh sağlığının da önemli olduğunu söyledi. Kaygı bozukluklarının ortaya çıkmasını engellemek için günlük normal rutinlerin, bazı değişiklikler olsa da devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yemek ve uyku saatlerini planlayın. Ders saatlerini düzenleyin. Çocukların her gün evde harcadıkları zamanın bir bölümünü ders çalışmaya ve okul ödevlerine ayırmaları önemlidir. Oyun için zaman ayırın. Yemek ve okul ödevleri için zamanları planladıktan sonra, günün geri kalanını doldurmaya çalışın. Aslında çocuklara yönelik özel oyunlara zaman ayırmak bu planın en önemli adımını oluşturuyor. Bir çocuk ne kadar çok oynarsa, o kadar çok öğrenir. Yeni günlük programda, çocuğunuzun yaşına uygun oyunları tercih etmelisiniz. Ailecek evde kutu oyunları, yerden yüksek, sıcak soğuk, isim şehir gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Beraber oynamak hem çok eğlenceli hem de aile bağlarını kuvvetlendirmeye yardımcı olur. Ekran süresini planlayın. Birlikte sinema saati planlayabilirsiniz. Programda belirli bir zaman dilimi ayırın. Çocuklar ekranlarla ne zaman ve ne kadar vakit geçireceğini bilmelidir. Elektronik cihazlarla uzun süre vakit geçirme kaygıyı artırabilir, bu nedenle çocukların ve anne babaların teknolojik aletlerle geçirdikleri süreleri kısıtlaması gerekir. Ancak çocuklarımızın arkadaşlarını görmeden günlerce evde bulunmak zorunda olduklarını da aklımızdan çıkarmayalım. Videolu görüşme yaparak ya da internet üzerinden online çeşitli oyunlarla bu tür sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kitap okuma saatleri düzenleyin."AİLECE YAPILACAK ÇOK ŞEY VARAkşam yemeklerinin mutlaka birlikte yenilmesi gerektiğini belirten Dr. Hakan Cengiz, "Böylece akşam yemeği bir iletişim-etkileşim aracı haline dönüştürülmelidir. Bu sırada televizyon açık olmamalı, kimsenin önünde tablet-telefon olmamalıdır" dedi. Çocuklarla birlikte yapılacak sanat etkinliklerinin planlanabileceğini de sözlerine ekleyen Dr. Cengiz, şunları söyledi: "Cam boyasıyla veya patates baskısıyla resim, yaprakları boyayıp yaprak baskı, ahşap boyama, taş boyama, müzik aleti çalma gibi etkinlikler çocuklarla birlikte yapılabilir. Günlük işleri beraber yapabilirsiniz. Çocuğun yaşına göre yapabileceği günlük işleri eğlenceli hale getirip çocuğun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Toz alma, masa hazırlama, bulaşık makinesi boşaltma gibi. Mutfakta eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz; kek, kurabiye yapmak çocukların en sevdiği şeylerdir, bunları beraber yapıp süsleyebilirsiniz."ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİN OLUMSUZ ETKİLENMESİ ÖNLENMELİ

Belli yaş gruplarında çocukların ruhsal, zihinsel, motor, sosyal becerilerini kazanmalarını sağlayan faaliyetler olduğunu yenileyen Dr. Cengiz, "Bunlar 3-6 yaş grubu için oyun ve okul öncesi eğitim, 6-10 yaş arası için okul ortamı ve öğretmenlerdir. Salgın nedeniyle okullara ara verilmesi ve rutinlerin bozulması çocukların ruhsal, sosyal, akademik, motor, zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Okul öncesi dönemde daha çok ortak aktivite, oyun, uyku, yemek, banyo, ekran saatleri ayarlanırken, okul çocuklarında daha ciddi bir planlama yapılması gerekir. Çocuklar bir programı takip etmeye alışkındır, bu nedenle gün için bir plan yapmak her şeyin yerine oturmasına yardımcı olacaktır" dedi.


Kaynak: DHA

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