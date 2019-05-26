Çocuklar Motto Hareket Şenliği'nde öğrendikleri fiziksel aktiviteleri sergiledi

Allianz Türkiye'nin İzmir'de 7-12 yaş arası çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Allianz Motto Hareket'in İzmir'deki dönem kapanışı şenlikle kutlandı.

25 Mayıs Cumartesi günü Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle İzmir Çiğli Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe 200'ün üzerinde çocuk ve 50 gönüllü katıldı. Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Pekel'in eğitmenliğinde gerçekleştirilen şenlikte çocuklar, 32 hafta boyunca öğrendikleri çocuk atletizmi, korfboll ve bocce gibi fiziksel aktiviteleri sergileme imkanı buldular. Ayrıca program için oluşturulan sevimli hareket canavarı Motto Hareket, yaramaz Kıpır ve oyun delisi Zıpır da şenlikte çocuklara eşlik etti. Şenlikte sürdürülebilirlik modellerinin beş yapı taşından birinin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden "sağlıklı bireyler", iki çarkından birinin de önleyici çözümler olduğunu hatırlatan Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, "'Gelecek nesilleri cesaretlendirmek' misyonundan da yola çıkarak merkeze çocuklarımızı aldığımız Allianz Motto Hareket ile çocuklarımıza sadece hareket becerisi kazandırmanın ötesine geçmek, yaşamları boyunca kullanabilecekleri nitelikte eğitimler vermek istedik. Onlara karakter gelişimi, bağ kurabilme, aktif katılım ve özgüven becerileri kazandıran, onların akademik, sosyal ve duygusal özelliklerinin gelişimine katkı sağlayan bir modele odaklandık" dedi.

İmir, "Sınıf içi ve sınıf dışı eğitim modülleriyle saha etkinliklerini içeren eğitim programımızı bu yıl Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), Koruncuk Vakfı ve TEGV çocuklarına sunduk. Ağustos 2018'den itibaren 350 çocuğun gelişimine katkıda bulunduk. 8 yılda 42 bin çocuğa ulaşarak hareket, spor ve sağlıklı yaşam konularında kültürel bir dönüşüm yaratmayı, bu konuların toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sağlık alanındaki liderliğimizi sadece ürünlerimizle değil, hizmetlerimiz, çözümlerimiz ve toplumsal yatırımlarımızla da desteklemekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA