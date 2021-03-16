Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
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Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı

16.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:45
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı

Bingöl'de bir grup gönüllü genç, başlattıkları oyuncak kampanyasında şu ana kadar 30 köye ulaşarak 520 çocuğa oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı, onların mutluluğuna ortak oldu.

Bingöl'de bir grup gönüllü genç, başlattıkları oyuncak kampanyasında şu ana kadar 30 köye ulaşarak 520 çocuğa oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı, onların mutluluğuna ortak oldu.

Bingöl'de kısa bir süre önce gönüllüler 'Bir Kervan Bin Gönül' ekibi kurdu, sosyal medya üzerinden gördükleri "Ne çok parmak izi, oyuncakçının önündeki oyuncakların üzerinde çocukların" sözü üzerine bir kampanya başlattı. Kampanyayı sosyal medya üzerinden başlatan 12 kişilik ekip, hayırsever vatandaşların da desteğiyle oyuncak temin etti. İlk etapta 200 çocuğa ulaşan ekip, destek artınca bu sayıyı katlayarak 520'ye çıkardı. Kış aylarının çetin geçtiği Bingöl'de 30 köye ulaşan gönüllü ekibi, palyaçolar eşliğinde hem eğlendirdi hem de 520 çocuğa oyuncaklarını teslim etti.

Projenin amacına dair bilgi veren gönüllü ekibinden Ahmet Bozkurt, "Bizler 'Bir Kervan Bin Gönül' ekibiyiz. Bu pandemi sürecinde çocukların evde sıkıldığını düşünerek bir oyuncak projesi başlattık. Bu projeyi ilk etapta sosyal medya üzerinden paylaşılan bir paylaşım üzerinden yola çıktık. Söz şöyleydi, 'Ne çok parmak izi, oyuncakçının önündeki oyuncakların üzerinde çocukların' diye. Biz de bu sözden yola çıkarak çocuklar, parmak izi oyuncakların üzerinde bırakmasınlar oyuncaklara sahip olsunlar istedik. ve ilk etapta 200 çocuğumuza ulaşmaya çalıştık. Fakat baktık ki çok destek almaya başladık. Yaklaşık 520 çocuğumuz için oyunca tedarik ettik. Bingöl merkez, köy, ilçe ve mezralarda toplam 30 köyü gezerek 520 çocuğumuza ulaştık. Hediyelerini palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayarak, sosyal mesafeyi koruyarak ve maskelerimizi takarak ulaştık, çocuklarımıza mutluluk olmaya çalıştık" dedi.

Hedefleri bin çocuğa ulaşmak

Oyuncağın olmamasının ne demek olduğunu bilen bireyler olarak bu çalışmayı yürüttüklerini dile getiren Rojbiya Karasu, "İlk etapta 200 çocuğa ulaştık sonrasında çocukların yüzündeki o mutluluğu o sevinci gördükten sonra hedefimizi katlamaya başladık. Tam olarak 520 çocuğa oyuncak temini yaptık. Yardımseverlerin desteğiyle çocuklara ulaşmanın mutluluğunu yaşadık ekip olarak. Çok güzel yerlere, köylere, mecralara ulaştık. İlk etapta projemizin sosyal medyada duyurusunu yapmış olduk. Bu vesile ile büyük bir ekip olarak bayağı bir yardımseverle koca bir aile olduk. Bizler Bir ekip olarak Bingöl'ün de adına yakışır şekilde bin tane çocuğa ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Oyuncak dağıtımından dolayı mutlu olan çocuklardan Yusuf Şimşek, "Abiler, ablalar bugün geldi bizlere oyuncak dağıttılar, yüzümüzü boyadılar. Çok mutlu olduk" dedi.

Çok güzel bir gün yaşadıklarını aktaran çocuklardan İlknur Baykara ise "Ablalar, abiler gelip bize oyuncak dağıttı. Oyunlar, bilmeceler çok güzeldi. Onlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı
Çocuklar için oyuncak seferberliği, gönüllüler 30 köyde 520 çocuğa ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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