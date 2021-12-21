ÇOCUKLAR 'ARI MAYA' İLE DOYASIYA EĞLENDİ!

Arı Maya'nın Kayıp Kıta Amazon çocuk tiyatrosu, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde çocuklar için sahnelendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aralık ayı tiyatro ve konserlerle dopdolu devam ediyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında belediyelerin kültürel etkinlik yapmaları geçici bir süre ertelenmişti. Genelge kapsamında etkinlik yapmayan Bilecik Belediyesi ise şehirde yapılacak her türlü kültür sanat etkinliklerine mekan ve iletişim destekçisi olmaya devam ediyor.

Tiyatro Mask'ın sahnelediği ve Bilecik Belediyesi'nin iletişim ve mekan destekçisi olduğu Arı Maya Kayıp Kıta Amazon müzikli danslı çocuk oyunu, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Çocukların yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği oyun ücretsiz olarak sahnelendi. 3 seans halinde izleyiciyle buluşan müzikli danslı çocuk tiyatrosu çocuklar ve veliler tarafından oldukça beğenildi.

Heyecanın bir an bile eksik olmadığı oyunda, çocuklar iyilik ve cesaretin önemini bir kez daha kavradı. Sahnede dekor, ışık ve kostümle yaratılan harika atmosferde çocuklar kendilerini masalın içinde buldular. Şarkılarla dans eden ve oyuna eşlik eden miniklerin yanında oyunu izleyen veliler de tiyatrodan büyük keyif aldı.

Kültürel etkinliklerin şehirde daha fazla yapılması için iletişim ve mekan destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Bilecik Belediyesi yetkilileri; vatandaşların etkinlikleri kaçırmamaları için belediyenin sosyal medya hesaplarını takip etmelerini önerdi.

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