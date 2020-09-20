Çocuk Sokağı'nda sosyal mesafeli satranç oynadılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuk Sokağı'nda sosyal mesafeli satranç oynadılar

Çocuk Sokağı'nda sosyal mesafeli satranç oynadılar Sosyal mesafeli satranç oynayan çocuklar doyasıya eğlendi Pendik Belediyesi Çocuk Oyunları Sokağı'nda satranç etkinliği düzenledi.

20.09.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.09.2020 08:51

Çocuk Sokağı'nda sosyal mesafeli satranç oynadılar

Sosyal mesafeli satranç oynayan çocuklar doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Pendik Belediyesi Çocuk Oyunları Sokağı'nda satranç etkinliği düzenledi. Çocuklar, açık havada satranç keyfi yaşarken etkinlik sonunda tüm katılımcılara satranç takımı hediye edildi. Satranç oynayan çocuklar ise havadan görüntülendi.

Esenler Mahallesi'nde bulunan ve çocuklara sek sek, mendil kapmaca gibi nostalji oyunları sevdirmek amacıyla yapılan çocuk sokağı ilk kez bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Pendik Belediyesi 6-17 yaş arası çocuklara yönelik satranç etkinliği düzenledi. Türkiye Satranç Federasyonu Pendik İlçe Temsilcisi İlhan Akkaya'nın da katıldığı etkinlikte çocuklar açık havada satranç keyfi yaşadı. Satrancı yeni öğrenen çocuklar için ise bahçe satrancında kısa bir eğitim verildi. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara satranç takımı hediye edildi.

Azra Hatipoğlu, "Ben satrancı az çok biliyordum sokaktan gördüm geldim Pendik Belediyesi düzenliyor onun için teşekkür ederim" dedi.

Ahmet Emin bayraktar ise, "Önceden satranç oynuyordum burada bir etkinlik olduğunu öğrendim. Satranca Şehit Yalçın Spor Kompleksi'nde başladım. Sonra da buradan haber aldım. Burada oynamaya başladım. Pendik Belediyesi'ne buradan Başkan Ahmet Cin'e teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuk Sokağı'nda sosyal mesafeli satranç oynadılar

Kaynak: İHA

IHA Editörü - HALİT ARSLAN
HALİT ARSLAN
IHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Adnan Menderes Emmanuel Macron Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Falay Kemal Ayvaz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza Marcel Tisserand
Daha Fazla İran Adana İzmit Rusya
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuk Sokağı'nda sosyal mesafeli satranç oynadılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 08:51:50. #1.14#
title