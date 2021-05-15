Son dakika haberi! Çocuk parkında cinayet
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Son dakika haberi! Çocuk parkında cinayet

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Çocuk parkında cinayet Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan genç öldü Genci bıçaklayarak öldüren şahsın kaçış anı kamerada Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuk parkında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Çocuk parkında cinayet

Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan genç öldü

Genci bıçaklayarak öldüren şahsın kaçış anı kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuk parkında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi 2022 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir parkta Yakup Sağlam ile Doğukan S. isimli iki genç arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Doğukan S., cebindeki bıçağı çıkararak Yakup Sağlam'ın kalbine sapladı. Sağlam, kanlar içinde kalırken, Doğukan S. olay yerinden kaçtı. Gencin bıçaklandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağlam, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Yakup Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlam'ın hastaneye gelen yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçan şahıs yakalandı

Katil zanlısı Doğukan S.'nin, Yakup Sağlam'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, Doğukan S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yakalanan Doğukan S. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Yakup Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Belinden çıkarıp bıçağı direkt kalbine soktu"

Yaşanan olayı gören ve hemen yaralanan gencin yardımına koşan vatandaşlardan Sabri Ay, "İki grup arasında bir tartışma olmuş. Dünden kalan bir tartışmaymış herhalde. Bugün de buraya gelmiş çocuklar. Bıçaklanan çocuk burada oturuyordu. Öteki de gelmiş, direkt kalbinin altına bıçağı sokmuş. Sonra ambulans geldi, aldılar götürdüler" dedi.

Son dakika haberi! Çocuk parkında cinayet
Son dakika haberi! Çocuk parkında cinayet
Son dakika haberi! Çocuk parkında cinayet
Son dakika haberi! Çocuk parkında cinayet
Son dakika haberi! Çocuk parkında cinayet
Son dakika haberi! Çocuk parkında cinayet
Son dakika haberi! Çocuk parkında cinayet
Son dakika haberi! Çocuk parkında cinayet
Son dakika haberi! Çocuk parkında cinayet
Son dakika haberi! Çocuk parkında cinayet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

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