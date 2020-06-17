Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi
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Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi

Oyuncu Meral Kaplan boşanma aşamasındaki eşi Erkan Kanioğlu'nun kızlarını götürüp teslim etmemesi gereken zamanda geri getirmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Kanioğlu iddiaları reddederken savcılık da 'Suç işleme kastı yoktur' diyerek dosyayı kapattı.

17.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:17

9 sene önce iş adamı Erhan Kanioğlu ile evlenen Meral Kaplan 2015 yılında kızları Ela'ı kucağına aldı. Geçtiğimiz sene şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan çift, bu sefer de çocuklarının velayetiyle ilgili bir konu yüzünden davalık oldu.

"ÇOCUĞUMU GETİRMESİ GEREKEN SAATTE GERİ BIRAKMADI"

Sabah'ta yer alan habere göre: Oyuncu Meral Kaplan geçtiğimiz 29 Ekim haftasında savcılığa başvurarak Erkan Kanioğlu'dan şikayetçi oldu. Kaplan şikayet dilekçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kızını mahkeme kararına göre her ayın birinci ve üçüncü hafta sonu çocuğu göreceğine dair karar olduğunu, 26 Ekim günü Kanioğlu'nun eve götürerek çocuğuyla birlikte vakit geçireceğini, aynı günün akşam saatlerinde geri bırakacağını söylediği için Ela'yı alıp götürdüğünü kaydetti.

Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi

"KIZIMI YURT DIŞINA GÖTÜREBİLİR DİYE ENDİŞE ETTİM"

Dilekçede, akşam olmasına rağmen çocuğu getirmediğini ileri süren Kaplan, "Ben de iş ortağını aradım. Yarın kızımı getireceğini söyledi. Ertesi gün yine aradım fakat ulaşamadım. Kızımı birkaç gün sonra teslim etti. Nereye götürdüğü hakkında bilgi vermedi. Her ikisi de Avrupa vatandaşı olduğundan yurt dışına gidebilirler diye endişe ettim" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaplan'ın iddiaları ardından savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kanioğlu, Kaplan ile görüştüğünü, 29 Ekim tatili olduğu için kendisinde kalabileceğini söylediği için 26 Ekim günü Ela'yı almaya gittiğini belirtti.

Kanioğlu,ifadesinde şunları söyledi: "Kaplan'ın evinin garajına gittiğimde yardımcı bayanın Ela'yı çantası ile hazırlayıp getirdi. Kızımla ayrıldım. Bir önceki telefon görüşmesinde de çocuk ile beraber şehir dışına gideceği bilgisini verdim. Aramızda anlaştık. Kızımı 29 Ekim'de geri getireceğimi bilmesine rağmen 27 Ekim'de beni arayarak, 'çocuğu bir saat içinde getirmezsen polisi arayacağım' dedi. Zaten Ela hakkında adına çıkarılmış yurt dışı çıkış yasağı var."

Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Savcılık, Kaplan'ın kendi rızasıyla müşterek çocuk Ela'yı teslim ettiği, 29/10/2019 günü teslim etmek üzere anlaştıkları için Erkan Kanioğlu'nun suçu işleme kastının bulunmadığı gerekçesiyle dosyaya takipsizlik kararı verildi.

Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi
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