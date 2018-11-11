Çocuk Evleri Projesi Tamamlandı

Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Çorum İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Sevgi Evlerindeki Çocukların Dil ve Edebiyat Becerilerinin Kültürel Etkinliklerle Desteklenmesi" başlıklı bilimsel araştırma projesinin kapanış töreni çocuk evleri sitesi konferans salonunda düzenlenen bir programla gerçekleştirildi.

HİTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenen üniversite-kamu kurumu ortaklığındaki proje kapsamında 17 Ağustos 2017-17 Kasım 2018 tarihleri arasında bir dizi etkinlik yapıldı. Çorum Çocuk Evleri Sitesinden 21 çocuğun, HİTÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 21 öğrenciyle eşleştiği projede amaç; çocukların üniversite öğrencilerini rol model alarak kendilerine ufuk belirlemeleri, onların gözetiminde kitap okuma alışkanlığını kazanmaları ve toplumdan uzak düşmeyip sevgi-aidiyet gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak şeklinde belirlendi. Ayrıca üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk çalışmalarına katılarak topluma ve kendilerine faydalı olmaları hedeflendi. Bilimsel bir anlayışla projenin başında ve bitiminde çocuklara uygulanan anketlerle elde edilen olumlu gelişmeler ise bir sonuç raporuyla ilgili kurumlara sunuldu.

Projenin kapanış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra açış konuşmaları ile başladı. Projenin yürütücüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Meral Demiryürek konuşmasında yedi kişiden oluşan bir ekiple yürütülen projenin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek çalışmalarına destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Çorum İl Müdürü Yahya Çoban olmak üzere katkısı bulunan herkese teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında kamu kurumu-üniversite iş birliğinde gerçekleştirilen projelerin önemine dikkat çeken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Çorum İl Müdürü Yahya Çoban da Müdürlük olarak çocukların daha uzun süreli ve karşılıklı güven içerisinde yapabilecekleri projeler gerçekleştirmeyi önemsediklerini ifade ederek Üniversitemiz ile iş birliği içerisinde hareket etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Hayata geçirilen projenin sadece sosyal ve kültürel faaliyetlerden oluşmayıp bilimsel bir yapısının da olduğuna dikkat çekti.

"Üniversitemizin eğitim faaliyetlerinin dışında böyle bir projeye imza atarak güzel bir sonuç elde etmesi çok sevindirici" diyen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise üniversitelerin gerçek var oluş sebebinin bulunduğu toplumun her kesimiyle bir araya gelerek bilgi birikimini paylaşmak olduğunu belirtti. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, "Bu anlamda üniversitemizin klasik anlayışın dışında bir üniversiteye dönüştüğünün bu ve benzeri projelerle ispat ediliyor olması beni inanılmaz mutlu ediyor. İnşallah bu çalışmalarımız her geçen gün yaygınlaşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmalarının önemine de değinen Prof. Dr. Alkan, "Yaşadığı topluma duyarlılığı olmayan, toplumu bilmeyen ve toplumdan kopuk insanların proje üretmesi ve faydalı olması imkansız. O yüzden bu benzeri projeleri gerçekleştirmek gerçekten zordur. Bu çalışmalar gönül ve büyük emek ister" diyerek projeye katkı sağlayan herkesi tebrik etti ve bu tür projelerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Açış konuşmalarının ardından proje kapsamında düzenlenen etkinliklerin fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisine yer verildi. Program, Çorum Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklar ile Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan şiir dinletisi ve müzikal gösterisiyle devam etti.

Gösterilerden sonra Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Çorum İl Müdürü Yahya Çoban tarafından projede yer alanlara ve projeye destek verenlere katılım ve teşekkür belgeleri verildi. Program, projede yer alan katılımcılar, eğitmenler, çocuklar ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekimi yapılmasının ardından sona erdi. - ÇORUM