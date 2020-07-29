Çocuğu kaçırılma girişiminde bulunulan anne o anları İHA'ya anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuğu kaçırılma girişiminde bulunulan anne o anları İHA'ya anlattı

Antalya'da 2,5 yaşındaki kucağına alarak kaçma girişiminde bulunduğu iddia erilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocuğu kaçırılma girişiminde bulunulan anne o anları İHA'ya anlattı
29.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:10

Antalya'da 2,5 yaşındaki kucağına alarak kaçma girişiminde bulunduğu iddia erilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararı mutlulukla karşılayan 7.5 aylık hamile anne Sıla Dağ, "7.5 aylık hamileyim. Doğacak olan bebeğime o an bir şey olabilirdi. Eşim olayı görüp başka şeyler olabilirdi. Şu an sonuçtan içim rahat. Çok mutluyum. Üstümden koca bir yük kalktı" dedi.

2 gün önce akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesindeki bir çarşıda yaşanan olayda, bir iş yerine saz satan M.I, çıkışta kapı önünde bulunan çocuğu kucağına alıp, yürüyerek uzaklaşmak istemiş, anne Sıla Dağ tarafından durdurulmuştu. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde M.I, el hareketi yaparak bölgeden ayrılmıştı. Ailenin polis merkezine şikayetçi olmasının ardından, şüpheli M.I gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Adliyede süreci eşi Yılmaz Dağ ile yakından takip eden anne Sıla Dağ, verilen karardan mutlu olduğunu dile getirdi.

"Çocuk da mı sevmeyelim"

Olayın yaşandığı pasajda esnaflık yapan anne Sıla Dağ, ise olay anını ve süreci anlattı. 2.5 yaşındaki oğluna yapılanları anlatarak sözlerine başlayan Dağ, "2 gün önce saat 20.15 sıralarında dükkanımıza gelen M.I, bir ücret karşılığında bağlama sattı. Aradan on dakika sonra kapıda duran oğlumu alarak sağa doğru kaçmaya başladı. Benim tersi yönümdeydi. Şahsın koşmasıyla ben o kişiye tepki gösterdim. 'Ne hakla benim çocuğumu alıyorsun' dedim. Oda bana, Çocukta mı sevmeyelim, şakada mı yapmayalım"dedi. Çocuğumu aldıktan sonra fenalaşmışım. Bana el kol hareketleri yaparak sakince oradan uzaklaşmış. Konuyu eşime anlattım. Polis merkezine gidip şikayetçi olduk. Anne baba olarak bu yaşananlardan çok üzgünüz." dedi.

"Uçak yapmak istemiş"

Şüphelinin dün gece gözaltına alındığını ve sabah adliyeye sevk edildiğini aktaran Sıla Dağ," Öğle saatlerinde mahkemeye çıktı ve tutuklandı. İfadesini avukatımdan dinledim, 'Ağlayan çocuğu susturmak için, annesine götürmek için kucağıma aldım, uçak yapmak istedim, hop hop tarzında oynatmak istedim. Annesi bana korona virüs var ne şekilde çocuğuma elliyorsun dedi. Kendimi suçlu görmüyorum' demiş. Tutuklandı, istediğimiz oldu. Bu tür olaylara şahit oluyorduk ama ilk kez başımıza geldi. Anne baba olarak çok korktuk. Sürecin arkasındayız. Hiçbir anne yabancı birinin çocuğuna izin vermeden dokunulmasını istemez. Böyle durumlara hassas bakıyorum." diye konuştu.

"Çok mutluyum karardan"

2.5 yaşında kendini ifade edemeyen, konuşamayan çocuğuna dokunulması ve kucağa alarak koşma girişimini kabul edemeyeceğini dile getiren Dağ, " Bir anne olarak korkuyorum. 7.5 aylık hamileyim. Doğacak olan bebeğime de bir şey olabilirdi. Eşim olayı görüp başka şeyler olabilirdi. Şuan sonuçtan içim rahat. Çok mutluyum. Üstümden koca bir yük kalktı." diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ADALET: 2 saat sonra serbest
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu 3. Sayfa
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Ekonomi
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi 3. Sayfa
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili açıklama yapıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili açıklama yapıyor
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Ali Sunal Acun Ilıcalı Kerem Bursin
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Çocuğu kaçırılma girişiminde bulunulan anne o anları İHA'ya anlattı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 17:22:21. #1.15#
title