Çobanlara ve besicilere yaylada ücretsiz mobil tıraş hizmeti

Kayseri Talas Belediyesince oluşturulan mobil kuaför ekibi, hayvancılık ve çobanlık yaptıkları için hayvanlarını bırakıp berbere gidemeyen vatandaşların ücretsiz saç ve sakal bakımlarını yapıyor.

Kayseri Talas Belediyesince oluşturulan mobil kuaför ekibi, hayvancılık ve çobanlık yaptıkları için hayvanlarını bırakıp berbere gidemeyen vatandaşların ücretsiz saç ve sakal bakımlarını yapıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın talimatıyla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce kurulan mobil kuaför ekipleri sayesinde yaylalarda görev yapan çocuk ve besiciler tıraş edilip salgın dolayısıyla zor günler yaşayan berber esnafına destek olunuyor.

Berberler, haftanın üç günü belirlenen köy ve mahallelere giderek çobanların, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların saçlarını tıraş ediyor.

Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Ramazan Bakır, AA muhabirine, kırsal mahallelere yönelik pek çok hizmet gerçekleştirdiklerini, son halkanın da mobil berber hizmeti olduğunu söyledi.

Kırsalda berbere gidemeyen, çarşıya inemeyen insanları muhtarlar aracılığıyla tespit ettiklerini anlatan Bakır, "Vatandaşın bizzat ayağına giderek bu hizmeti sunuyoruz. Bundan sonra da yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yanlarında olacağız." diye konuştu.

Endürlük Mahallesi'nde çobanlık yapan Alaaddin Kılıç, Mardin Kızıltepe'de yaşadığını, yaklaşık 12 yıldır farklı kentlerde yazları çobanlık yaparak geçimini sağladığını dile getirdi.

Hayvanları bırakamadığı için 4 aydır berbere gidemediğin anlatan Kılıç, "Allah Belediyeden razı olsun, kazadan beladan korusun. 4 aydır tıraş olamıyordum." dedi.

"24 sene önce damatken böyle açık havada tıraş oldum"

Ardıç Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Soner Solak ise aldığı hizmetten dolayı Belediye Başkanı Yalçın'a teşekkür ederek, "24 sene önce damatken açık havada tıraş olmuştum. Bir de bugün burada açık havada tıraş oldum. 6 aydır tıraş için berbere gidemiyordum. Yoğunluğumuz var, zaman bizim için çok önemli. Köyden şehre gittiğimizde berberler kapanmış oluyor. Zamanımız yok, bir yere gitmem demek zarar demek. Saçımızı kestirip boyatacak bir zamanım yok. 2007'den bu yana küçük ve büyükbaş hayvancılık yapıyorum." ifadesini kullandı.

Mobil kuaför ekibinde yer alan Mesut Güzel de salgın döneminde kendilerine böyle bir iş imkanı sunulduğu için mutlu olduklarını aktardı.

Haftanın 3 günü köylere tıraşa gittiğini anlatan Güzel, "Vatandaşları ücretsiz tıraş ediyoruz. Bunun karşılığını da Belediye bize veriyor. Dağın başında olduğu için berbere gidemeyenlerin sorunu da bu şekilde çözülmüş oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin