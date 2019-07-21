Çoban Ateşi Hareketi, Rıfat Serdaroğlu liderliğinde partileşiyor

Öncülüğünü eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu'nun yaptığı merkez sağ çizgideki Çoban Ateşi Hareketi, İstanbul'da Dedeman Otel'de toplandı. Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik konusundaki hassasiyetlerinin altını çizen Serdaroğlu, darbelerin en çok demokrat yurttaşlara zarar verdiğini belirterek, 1.5 yıldır pek çok ilde örgütlenen hareketin, bir süre sonra partileşeceğini açıkladı. Serdaroğlu, kendisi dahil, eski siyasetçilerden hiçbirinin partide aktif görev almayacaklarını, sadece kılavuzluk yapacaklarını, partinin yönetiminin gençlerden ve kadınlardan oluşacağını belirtti. Serdaroğlu, genel başkanın, harekete katkı veren yurttaşların yapacağı seçimle belirleneceğini söyledi.

Çoban Ateşi Hareketi'nin İstanbul'daki önemli isimlerinden Gürkan Çakıroğlu da Türkiye'nin, hukuk devleti olma niteliğini yitirdiğini ve ciddi bir rejim bunalımı yaşadığını ifade ederek, siyaset yapmak isteyen aydınları, gençleri, kadınları harekete destek olmaya çağırdı. Çakıroğlu, "Türkiye'nin geldiği durumun en büyük sorumlusu sağ ve merkez sağ iktidarlardır. Bunu aşmak, sorunları çözmek de öncelikle yine merkez sağın görevidir" dedi.