: CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar

25.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:59

Elazığ'da meydana gelen, 25 kişinin ölümüne, 1243 kişinin yaralanmasına neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından; vatandaşlar, çadırlara okullara ve spor salonlarına sığındı. Depremzedelerin kaldığı çadırlardan birine giden CNN Türk muhabiri Ferit Demir, "Çok sarsıntı oldu. Ama huzurla bu çadır içinde oturuyorsunuz" sözleri sosyal medyada tepkiye neden oldu.

"SICACIK ÇADIRLAR İÇİNDE OTURUYORLAR, MUTLULAR"

CNN Türk muhabiri, depremzedelerin 'sıcacık çadırları' içinde ne kadar mutlu olduklarını anlatmaya çalışırken, çadır içindeki depremzedeler, "Kapılar açılmalı, çocuklar hep üste üste bindi" karşılığını verdi. Muhabir sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu anda bulunduğunuz manzaradan mutlusunuz. Dün tedirginlikle dışarıda geçirmişlerdi zamanlarını. Bugün sıcacık çadırları içinde oturuyorlar, mutlular. Bu mutluluk da, insanların çadırları evlerinin yakınlarına kurmalarından. Çadırları evlerine yakınlarına kurdukları için de mutlu bir şekilde, hem evlerinin yakınında eşyalarını, yiyeceklerini getiriyorlar. Birazdan çayları da kaynamak üzere, çaylarını demlemek üzereler. Sıcacık çaylarını içecekler"

"YARANMAK İÇİN SORMADIM"

Muhabir Ferit Demir, diyaloğunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaparken, "Sarı basın kartı iptal edilen bir gazeteci olarak o soruyu yaranmak için sormadım" dedi.

"KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM"

Demir'in açıklamaları şöyle: "Sorduğum bir soru sorası linç edildim herkes kendince yorum yazmış hakaret ermiş. Ne desem de herkes bildiğini yazacak ama ben sadece tek twit ile düşüncemi yazacağım gerisi size kalmış. 20 saattir deprem bölgesinde yaşanan durumu takip ediyorum. Kimsenin adamı değilim. Vatandaş dün dondurucu havada sabahlamıştı bugün sıcak çadırda kalıyordu. Mutlumuzunuz bu durumda diye sordum eğer o vatandaşlar mutsuzsuz kimse bize sahip çıkmıyor deseydi ne olurdu?

"GAZETECİLİK REFLEKSİYLE SORDUM"

"Ben vatandaşın vereceği cevabı bilmiyordum mutluyuz dediler linç edildim, mutsuzsuz deselerdi yine linç edinecektim ben gazetecilik refleksiyle sordum. Aklımda fikrinde başka bir düşünce asla yok. Yandaş yada birilerine yaranma niyetinde olan bir gazeteci olsam annem beni evlatlıktan red ederdi. Sonuç olarak sarı basın kartı iptal edilen bir gazeteci olarak o soruyu yaranmak için sormadım. Yazacaklarım bu kadar."

Muhabirin bu diyaloğu sosyal medyadan tepki çekti. İşte o tepkilerden bazıları

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