Ck Çamlıbel Elektrik Öğrencileri Ödüllendirdi

CK Çamlıbel Elektrik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere yönelik düzenlediği Enerji Tasarrufu konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği Enerji Tasarrufu konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini düzenlenen törenle takdim etti. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, CK Enerji Grubu Stratejik İnsan Kaynakları Direktörü Okan Adahan ve öğrenciler ile velileri katıldı.

Ödül töreninde konuşan CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan enerjinin toplumların sosyal ve ekonomik gelişimleri açısından en önemli unsurların başında geldiğini söyledi. Gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte enerji ihtiyacı ve tüketiminin son yıllarda büyük artış gösterdiğini hatırlatan Tekin, "Buna bağlı olarak enerji üretiminde kullanılan fosil kaynaklar da hızla tükenmektedir. Fosil kaynaklardan elde edilen enerji üretimi esnasında ortaya çıkan karbondioksit gazı ise atmosferde oluşturduğu etki ile çevre kirliliği ve küresel ısınma problemlerine neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise," Türkiye'deki en büyük gider enerji hepimizin her şekilde enerjiye ihtiyacı var. Telefonumuzun şarjından tutun her şey enerji ile oluyor ve 40 milyar dolarlık bir giderimiz var. Çok büyük bir rakam bu rakamı ne kadar aşağı çekebilirsek bu önemli. O yüzden her evde bir temsilcimiz olduğu için enerji tasarrufuna dikkat çekmemiz gerekiyor. "diye konuştu.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da projede emeği geçenlere teşekkür ederek yarışmada dereceye giren öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından resim yarışmasında 1'nci olan Behrampaşa Ortaokulu öğrencisi Beste Kırıktaş'a tam altın, 2'nci olan Kanuni Ortaokulu öğrencisi Buse Çiçek'e yarım altın ve 3'üncü olan Durdulu Ortaokulu öğrencisi Hatice Kaleli'ye çeyrek altın ödülü İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin tarafından takdim edildi.

Yarışmada Kanuni Ortaokulu öğrencisi Fatmanur Erdem, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Ömer Osman Yeniyapan ve Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şura Işık'a ise mansiyon ödülü verildi.

Ödül töreni protokol üyeleri ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. - SİVAS