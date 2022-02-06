Cizre Kaymakamlığı ve Dicle Elektrik, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıttı

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Şırnak Cizre Kaymakamlığı ve Dicle Elektrik A.Ş ihtiyaç sahibi 170 aileye gıda kolisi ve 250 TL'lik alışveriş kartı dağıttı.

Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Dicle Elektrik A.Ş'nin organizasyonu ile üç ayların başlangıcı münasebetiyle ihtiyaç sahibi 170 aileye gıda kolisi ve 250 TL'lik alışveriş kartı desteğinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, "Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve belirli bir düzen içerisinde dağıtımının sağlanması amacıyla Cizre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın kayıtlarında yer alan vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Gıda kolisi yardımlarında bulunan özel sektör kuruluşumuza, dağıtımda görev alan çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK