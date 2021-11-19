Son dakika haberleri... Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre Temsilciliği törenle açıldı

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği törenle açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 3 gün Şırnak ve ilçelerinde temaslarda bulunacaklarını belirterek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bu vatan bu millet bu devletin uğruna şehit olmaya hazırız." diyen Kılavuz, bugün yaşanan huzur, güven, mutluluk, birlik, beraberliğin şehitler ve gaziler sayesinde olduğunu ifade etti.

Kılavuz, "Şehitlerimizin emaneti namusumuz, evlatları da evladımızdır. Bu vatan coğrafyasının her bir karışı şehit kanları ile sulanmıştır. Vakfımızın hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre Temsilcisi Zeynep Caner de, şehit eşi olarak şehit yakınları ve gazileri bir araya getirmek, bir nebze de olsa sorunlarına çözüm bulabilmek için bu yola çıktıklarını ifade ederek, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

MHP MYK üyesi ve kanaat önderi Beşir Tatat ile eski Cizre Belediye Başkanı ve kanaat önderi Kamil Atak da vakıf temsilciliğinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların vakfın ilçe temsilcili kurdele kesilerek açıldı.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Doğu Anadolu Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, TÜGŞAV Şırnak İl Başkanı Mert Yiğit Türkan, MHP İl Başkanı Halil Tatar, İlçe MHP İlçe Başkanı Adil Page, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından MHP Mersin Milletvekili Kılavuz ve beraberindeki ilçede esnafı ziyaret etti.