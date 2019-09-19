Cizre'de Gaziler Günü etkinliği

19.09.2019 13:04

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gaziler Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.



Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Davut Sinanoğlu, Garnizon Komutanı İlker Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Hükümet Konağı bahçesindeki tören, Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile başladı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aşağı Konak İlkokulu Müdürü Onur Kahraman yaptı. Akabinde Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Ayas günün anlam ve önemine ilişkin okuduğu şiir büyük bir beğeni topladı.



19 Eylül Gaziler Günü programı, Kaymakam Davut Sinanoğlu'nun programa katılan devlet erkanını ve gazi ailelerini makamından kabul etmesi ile sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA