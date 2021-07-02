Civan Canova kimdir? Civan Canova kaç yaşında nereli?
Civan Canova, Türk sinemasının ustalarından Kartal Tibet 'in vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" sözlerinde bulunan Civan Canova gündeme geldi. Sosyal medyadan paylaştığı nottan sonra Canova'nın hayatı merak edildi. Peki, Civan Canova kimdir? Civan Canova kaç yaşında nereli?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Civan Canova, Türk sinemasının ustalarından Kartal Tibet 'in vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" sözlerinde bulunan Civan Canova gündeme geldi. Birçok dizi ve filmde rol alan Canova'nın hayatı merak edildi. Peki, Civan Canova kimdir? Civan Canova kaç yaşında nereli? Detaylar haberimizde!
CİVAN CANOVA KİMDİR?
Ahmet Civan Canova,28 Haziran 1955 tarihinde Ankara'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, tiyatro yönetmenidir.
Yönetmen Mahir Canova'nın oğlu olan Civan Canova, Ankara TED Ankara Koleji mezunudur. Sanat hayatına ilk kez 1974 yılında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyuncu olarak başlayan Canova, aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne kaydoldu. Dört yıl sonra bitirdiği konservatuvardan sonra Devlet Tiyatroları kadrosuna girdi. Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda oyun yazarıdır. 1998'de sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenerek 2004 yılında boşanan Canova, Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaya devam etmektedir. Üvey babası Kartal Tibet'dir.
Ödülleri
- 15. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" - Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 12. Sadri Alışık Ödülleri, 2007, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş
- 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2006, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş
- Avni Dilligil, 2000, En İyi Oyun Yazarı, Sokağa Çıkma Yasağı
- Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 1997, Sokağa Çıkma Yasağı
- Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1996, Kıyamet Sularında
- İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1994, Kıyamet Sularında
- Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1989, En İyi 10 Senaryo dalında ödül, Kör Buluşma
Yazdığı oyun ve senaryolar
- Evaristo : Kumbaracı50 - 2013 - Nihal Geylan Goldaş
- Kızıl Ötesi Aydınlık : Vardiya Oyuncuları - 2013 - Civan Canova
- Gala : Konya Devlet Tiyatrosu - 2010 - Işıl Kasapoğlu
- Üstat Harpagona Saygı ve Destek Gecesi : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010 - Levent Öktem
- Düğün Şarkısı : İzmir Devlet Tiyatrosu - 2006 - Işıl Kasapoğlu
- Ful Yaprakları : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004 - Turgay Kantürk
- Sokağa Çıkma Yasağı : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999 - Arif Akkaya
- Erkekler Tuvaleti
- Kör Buluşma
- MitosMorfos
- Niobe
- Neon
Yönettiği Oyunlar
- Kızıl Ötesi Aydınlık : Vardiya Oyuncuları - 2013 - Civan Canova
- Düğün Şarkısı : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012 - Civan Canova
Rol aldığı bazı oyunlar
- Ölüleri Gömün : Irwin Shaw - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010
- Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet\Jean-Pierre Gredy - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
- Bir Casusa Ağıt : George Tabori - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
- Yeşil Papağan Limited : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
- Gizli Oturum : Jean-Paul Sartre - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
- Ölüm Tuzağı : İra Levin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
- Danton'un Ölümü : Georg Büchner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
- Lodos (oyun) : Beyazıt Gülercan - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
- Cadıların Macbethi : William Shakespeare - Uyarlayan Müge Gürman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
- Gül Satardı Melek Hanım : Dinçer Sümer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
- Lysistrata : Aristofanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
- Julius Caesar: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
- Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
- Kırmızı Pabuçlar: Hans Cristian\Robin Short - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
- Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
- Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
- Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
- Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
- Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
- Kunduz Kürk : Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
- Yaralı Geyik : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
- Antigone : Jean Anouilh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
Rol aldığı sinema filmleri
- F Tipi : Aydın Bulut, Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan
- 72. Koğuş : Murat Saraçoğlu - 2010 - Katil Hilmi
- Eve Dönüş : Ömer Uğur - 2006 - İşkenceci Polis
- Ömerçip : Zeki Alasya - 2003 - Celal
- Sır : Ali Özgentürk - 1997
- 80. Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996 - Sedat
- Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995
- Acı Lokma : Temel Gürsu - 1986 - Ömer
- Hırsız (film) : Zafer Par - 1986
- Yıkılan Gurur : Temel Gürsu - 1983 - Naci
- Berduşlar : Temel Gürsu - 1982 - Kenan
- Mutlu Ol Yeter : Kartal Tibet - 1981
- Yaşamak Bu Değil : Temel Gürsu - 1981 - Fatih
- Nehir : Şerif Gören - 1977 - Engin
- Arkadaş : Yılmaz Güney - 1974 - Halil
- Atiye - 2019-
- Paramparça (dizi) - 2014
- Her Sevda Bir Veda - 2014
- Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012
- Fatmagül'ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - (2011 - 2012) - Avukat Kadir
- Sensiz Yaşayamam : Özer Kızıltan - 2010 - Mummer
- Ay Işığı (dizi) : Taylan Biraderler - 2008 - Yıldırım Duman
- Sınıf (dizi) : Metin Günay - 2008 - Şeref
- Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007 -
- Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2007 - Nazım Tahsin/ Narkotik Nazım
- Esir Kalpler : Taner Akvardar - 2006 - Ekrem Akerman
- Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça - 2005
- Gece Yürüyüşü - 2004 - Cüneyt
- Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 2000 - Celal Kıraç
- Bizim Aile : Sema Okay - 1995 - Ataç
- Yalancı Şafak : Osman Sınav - 1990
CİVAN CANOVA KAÇ YAŞINDA NERELİ?
Civan Canova, 1955 doğumlu olup 66 yaşında ve Ankaralıdır.