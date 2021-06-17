Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü
Geçtiğimiz günlerde çırılçıplak pozuyla gündeme bomba gibi düşen sosyetik isim Eda Taşpınar, bu kez sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.
Bitmeyen tatilleriyle çok konuşulan 41 yaşındaki sosyetik güzel Eda Taşpınar, çırılçıplak pozundan sonra yine gündem olmayı bildi.
BİKİNİSİYLE GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Tatil cenneti Bozcaada'da bronzlaşmaya devam eden Eda Taşpınar, çırılçıplak pozundan sonra şimdi de kayalıklar arasında bikinisiyle verdiği pozla çok konuşuldu.
İLTİFAT YAĞDI
Taşpınar'ın cesur paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bazı sosyal medya kullanıcıları, sosyetik ismin düzgün fiziğine dikkat çekerek iltifat yağdırdı.
İşte Eda Taşpınar'ın bikinili pozu;