Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü

Geçtiğimiz günlerde çırılçıplak pozuyla gündeme bomba gibi düşen sosyetik isim Eda Taşpınar, bu kez sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.