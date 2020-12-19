Çıraklık ve mesleki eğitimde 'İMEP' dönemi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğiyle, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında hayata geçirilen 'İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı' (İMEP) resmi olarak açıldı. İMEP, 22 bin 400 Türk vatandaşı ve geçici koruma altındaki Suriyeli genç ve yetişkinin kayıtlı istihdama geçişini kolaylaştıracak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'de şimdiye kadar AB fonları tarafından desteklenen en bütüncül çıraklık ve mesleki eğitim programı olma özelliği taşıyan İMEP, sunduğu sistem sayesinde 22 bin 400 Türk vatandaşı ve geçici koruma altındaki Suriyeli genç ve yetişkinin kayıtlı istihdama geçişini kolaylaştırıyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TESK iş birliğiyle, AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında hayata geçirilen ve Expertise France ile EDUSER tarafından yürütülen İMEP, resmi olarak açılışını yaptı. 30 milyon Avro bütçesi ve 48 aylık uygulama süresiyle çıraklık ve mesleki eğitim alanında Türkiye'de uygulanan en kapsamlı program olan İMEP, çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda mesleki beceri eğitimleri sağlayarak Türk vatandaşlarının ve Suriyelilerin istihdama erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

'DESTEKLENMESİ DURUMUNDA BAŞARIYA ULAŞABİLECEK'Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, insani krizlere yönelik kalkınma odaklı yaklaşımın, uzun vadeli planlama, yerel ortaklarla işbirliği ve somut projeler üzerinden, eğitim, sağlık, girişimcilik, sosyo-kültürel uyum gibi alanlarda yapılacak faaliyetlerle desteklenmesi durumunda başarıya ulaşabileceğini vurguladı. Numanoğlu, bakanlığın gerek rutin faaliyetlerin Suriyeli öğrencileri de göz önüne alarak planlanması ve yürütülmesi, onların doğrudan hedef alınarak çeşitli projeler aracılığı ile eğitim alanındaki sorunlarının giderilmesi üzerine uzun bir süredir mesai yaptıklarını belirtti. Numanoğlu, örgün çıraklık eğitiminin herhangi bir nedenle eğitim sisteminin dışında kalmış gençlere, hem eğitimlerine devam etme hem de istihdamda yer alarak aile gelirine katkıda bulunma imkanı verdiğini kaydetti. PROGRAM UYGULAMA İLLERİ VE FAALİYETLERİ

Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Mersin illerinde gençlere ve yetişkinlere çıraklık ve mesleki eğitim sunan 35 mesleki eğitim kurumu bünyesinde uygulanacak program çerçevesinde; 14 bin 400 yeni çırak öğrenciye eğitimleri boyunca destek, 8 bin yetişkine meslek ve beceri kursu ve 5 bin çırak öğrenciye mesleki danışmanlık hizmeti verilecek. 16 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00-13.00 aralığında dijital açılış etkinliği yapılan İMEP kapsamında, Türk vatandaşı ve Suriyeli gençler ve yetişkinler için çıraklık ve mesleki eğitim alanında kurslar ve destekleyici faaliyetler yer alacak. İMEP ile çıraklık eğitimin tanıtılarak kayıt dışı işlerde çalışan ve çalışma riski olan çocukların çalışma hayatından eğitime yönlendirilmesi yoluyla çocuk işçiliğiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yıldız Aktaş