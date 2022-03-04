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Cinsel organına oyuncak sıkışan kadın az daha ölüyordu

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Cinsel organına oyuncak sıkışan kadın az daha ölüyordu

Amerika Birleşik Devletleri'nde orduda görevli bir kadın subay, cinsel içerikli oyuncağın, organında sıkışması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Acil olarak ameliyata alınan kadının durumunun ciddi olduğu ve erken müdahale sayesinde kurtarıldığı belirtildi.

ABD ordusunda görevli bir kadın subay, cinsel içerikli oyuncakla mastürbasyon yaptığı sırada oyuncağı cinsel organında sıkıştırdı. Acil olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, ameliyata alındı.

"NE YAPTIYSAM OLMADI"

Başına gelen olay hakkında açıklamada bulunan Alasha isimli kadın, "Derecesini artırdıktan sonra onu çıkarmadım. Bir süre sonra ise ben istememe rağmen yerinden çıkmadı. Kendimi çok kötü hissettim" dedi.

AMELİYATLA ÇIKARILDI

Durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırılan Alasha'ya yapılan müdahalenin ardından oyuncak, cinsel organdan çıkarıldı. Genç kadın ise tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Cinsel organına oyuncak sıkışan kadın az daha ölüyordu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Cinsel Organ, Cinsellik, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Sadullah sıtkı:

akmhp liler nerde gereksiz habere yorum yazmışsınız hayret burda yoksunuz

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