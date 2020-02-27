Cinsel içerikli mesaj cinayetinde sevgililer birbirini suçladı

27.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:34

BURSA'da kendisine cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığı gerekçesiyle İrfan Aksoy'u (48) evine çağıran Ayşe Güreşçi (43) ile sevgilisi Alaattin Oruç'un, Aksoy'u darp ederek öldürdükleri suçlamasıyla açılan davanın duruşmasında sevgililer birbirlerini suçladı. Olayın tutuksuz sanıkları Caner Karakuzu (28), Medine Şahan (37) ve Ufuk Yıldırım da (49), hakim önüne çıktı.

Geçen yıl Kasım ayında yaşanan olayda Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 5. Sevimli Sokak'ta oturan Ayşe Güreşçi, sevgilisi Alaattin Oruç'a, İrfan Aksoy'un kendisine sosyal medya üzerinden cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığını söyledi. Plan yapan sevgililerden Ayşe Güreşçi, İrfan Aksoy'u evine davet etti. Aksoy'un eve gelmesinin ardından tuvaletin kapı arkasında saklandığı yerden çıkan Alaattin Oruç, Aksoy'a saldırarak elindeki oklava ile başına vurdu. Yaklaşık 2,5 saat boyunca Aksoy, Oruç tarafından darp edildi. Ayşe Güreşçi'nin haber vermesi üzerine eve eski eltisi Medine Şahan, ev sahibi Ufuk Yıldırım ve Alaattin Oruç'un arkadaşı Caner Karakuzu geldi. Aksoy'un üzerindeki kanlı pantolon ve gömleği, ev sahibi Ufuk Yıldırım'ın evinden getirdiği temiz elbiseler ile değiştirildi. Bir süre sonra kendinden geçen Aksoy baygınlık geçirirken, Ayşe Güreşçi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Güreşçi, Aksoy'un merdivenden düştüğünü söyledi. Hastaneye kaldırılan İrfan Aksoy, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden Alaattin Oruç ile sevgili Ayşe Güreşçi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklardan Ayşe Güreşçi ve Alaattin Oruç hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası; tutuksuz sanıklar Caner Karakuzu, Medine Şahan ve Ufuk Yıldırım hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile açılan dava bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Güreşçi, Alaattin Oruç ile tutuksuz sanıklar Caner Karakuzu, Medine Şahan, Ufuk Yıldırım, taraf avukatları ve yakınları katıldı.AYŞE GÜREŞÇİ: ALAATTİN OKLAVA İLE KAFASINA VURDUMahkemede savunma yapan Ayşe Güreşçi, olay tarihinden önce maktul İrfan Aksoy'un sosyal medya hesabından kendisine cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini söyleyerek, "Bu durumu sevgilim Alaattin Oruç'a anlattım. Alaattin İrfan'ı eve çağırmamı istedi ve bu videoların hesabını soracağını söyledi. Ben de geçen yıl 4 Kasım'da İrfan'ı evime davet ettim. Alaattin evde bekledi. İrfan eve geldikten sonra onu oklavayla kafasına vurarak dövdü. Öldürme niyetimiz yoktu. Sadece korkutmak istedik. Ancak, Alaattin beni dinlemedi. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.ALAATTİN ORUÇ: AŞYE BENİ YARDIMA ÇAĞIRDIĞINI SÖYLEDİDuruşmada Ayşe'nin dolduruşuna geldiğini belirten Alaattin Oruç ise, sevgilisine gelen cinsel içerikli görüntülerden haberi olduğunu ancak olay günü maktulün eve geleceğinden haberi olmadığını söyleyerek, "Eve gelen İrfan Aksoy'u bu sebeple darp ettim. Bir süre sonra fenalaşması üzerine ambulansa haber verdik. Ambulans görevlileri geldiğinde Ayşe onlara, 'Bu adam bana mutfak işi yapmaya gelmişti, merdivenden düştü' dedi. Ambulans görevlisi beni sorduğunda ise 'Bu adam yoldan geçiyordu, yardım için çağırdım' dedi. Amacım öldürmek değildi. Korkutmak istedim, çok pişmanım" diye konuştu.Medine Şahan ise Ayşe Güreşçi'nin eski eltisi olduğunu ve olayın gerçekleştiği gün kendisini arayarak eve çağırdığını ifade etti. Şahan, "Eve gittiğimde maktul İrfan Aksoy'u, Alaattin Oruç ile odada sigara içerken gördüm. İrfan'ın yüzü kan içindeydi. Evde bulunduğum sürede Alaattin İrfan'a 1-2 defa tokat attı. Ayşe de onları videoya çekiyordu. Bir süre sonra durumdan rahatsız olup evden ayrıldım. Korktuğum için de kimseye haber vermedim" dedi. UFUK YILDIRIM: KIYAFETLERİ GETİRDİKTEN SONRA ADAM FENALAŞTIGüreşçi'nin ev sahibi olduğunu belirten Ufuk Yıldırım da, çağrıldığı için eve gittiğini, burada Güreşçi'nin, kendisini bir kişinin taciz ettiğini bu sebeple Alaattin Oruç'un bu kişiyi darp ettiğini söyledi. Oruç'u durması konusunda kendisinin telkin ettiğini ve bu kişinin evden ayrılması için temiz çamaşır getirdiğini dile getiren Ufuk Yıldırım "Ben kıyafet getirdikten sonra adam fenalaştı. Ayşe'ye ambulansı aramasını ben söyledim. Olayın ardından binaya gelen polislere de maktulün düşme nedeniyle fenalaşmadığını, darp edildiğini ben söyledim. Yaşananlarla ilgim yoktur" dedi.

Caner Karakuzu ise Oruç'un talebi üzerine eve gittiğini, Onu maktulü darp ederken gördüğünü ve Oruç'un talebi üzerine bir müddet telefonuyla video çektiğini söyledi. Bir müddet sonra maktulün fenalaştığını ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü aktaran Karakuzu, olayla ilgisi olmadığını belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, eksik evrakın giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Kaynak: DHA