Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
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Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken Çinli bilim insanları, salgına yeni bir çözüm buldu. Bilim insanları, koronavirüsün çaresinin insan vücudunda bulunan monoklonal antikoru olduğunu belirtti.

18.05.2020 22:45 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:00

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 318 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi, 4 milyon 864 bini aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı birçok ülkede aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Çin'de salgına karşı yeni bir çözüm bulundu. Çinli bilim insanları koronavirüs enfeksiyonunun çaresinin insan vücudunda olduğunu belirtti.

MONOKLONAL ANTİKOR KORONAVİRÜSÜ ENGELLİYOR

Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin insan vücudunda bulunan ve koronavirüs enfeksiyonunu engelleyebilen monoklonal antikoru bulduğu belirtildi.

Nature dergisinde yer alan bir raporda Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin koronavirüs enfeksiyonunu engelleyebilen, ilgili ilaçların ve aşıların geliştirilmesi için kullanılabilecek iki insan monoklonal antikoru keşfettiği belirtildi.

ANTİKORLAR FARELER ÜZERİNDE BAŞARI GÖSTERDİ

Capital Tıp Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi altındaki Mikrobiyoloji Enstitüsü ve Tianjin Biyoteknoloji Enstitüsü de dahil olmak üzere pek çok Çinli bilim insanının yer aldığı belirtilen araştırmada fareler üzerinde yapılan deneylerin, antikorların akciğerlerdeki virüs yükünü azaltabildiği de ifade edildi.

Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor

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