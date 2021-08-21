"Çingene Kızı" mozaiğinin replikaları ABD için yola çıktı

"Çingene Kızı" mozaiğinin replikaları ABD için yola çıktı Parçaları 58 yıl sonra Gaziantep'e getirilen Çingene Kızı mozaiğinin replikaları ABD için hazırlandı Hazırlanan replika mozaikler, ABD'ye gitmek için yola çıktı Parçaları 58 yıllık hasretin ardından Türkiye'ye getirilen Çingene...

"Çingene Kızı" mozaiğinin replikaları ABD için yola çıktı

Parçaları 58 yıl sonra Gaziantep'e getirilen Çingene Kızı mozaiğinin replikaları ABD için hazırlandı

Hazırlanan replika mozaikler, ABD'ye gitmek için yola çıktı

GAZİANTEP - Parçaları 58 yıllık hasretin ardından Türkiye'ye getirilen Çingene Kız mozaiğinin Gaziantep'te hazırlanan replikaları tamamlandı. Tamamlanan mozaiklerin replikaları, Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen törenin ardından ABD Ohio'daki Bowling Green State Üniversitesi'ne gönderilmek üzere yola çıktı.

Türkiye'deki en önemli kültür mirasları arasında gösterilen ve yıllar önce Türkiye'den ABD Ohio'daki Bowling Green State Üniversitesi'ne kaçırılan Zeugma mozaiklerinin kayıp 12 parçası, yaklaşık 3 yıl önce yoğun diplomatik girişimlerin ardından Gaziantep'e getirilmişti. Orijinal mozaiklerin Gaziantep'e getirilmesi ve Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmeye başlamasının ardından Ohio'daki Bowling Green State Üniversitesi'nde sergilenmesi için Gaziantep'te replika mozaiklerin yapımına başlandı.

Fırat Nehri kıyısındaki taşlarla replika mozaikler yapıldı

Aralarında çingene kızı mozaiğinin de bulunduğu mozaiklerin kopyaları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür Sanat ve Merkezi tarafından hazırlandı. Fırat Nehri kıyısından toplanan ve dönemi yansıtan taşlarla yapımı tamamlanan 12 parça replika mozaik, ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green State Üniversitesi'ne gitmek üzere Gaziantep'ten yol çıktı.

Mozaikler için tören düzenlendi

Gerçeğinden ayırt edilemeyen kopya mozaiklerin ABD'ye yolculuğu öncesi Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Jale Tekinalp Yücel Kültür Sanat ve Merkezi Mozaik Sanatçısı Gülçin Sökücü ile çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı.

"Bugün hepimiz bir tarihe tanıklık ediyoruz"

Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün hepimiz bir tarihe tanıklık ediyoruz. Yer mozaiği olan bu 12 parçanın, Çingene Kızı'nın ailesinin parçaları geçtiğimiz yıllarda Kültür Bakanımızın, Dışişleri Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ailesine kavuştu. Bu eserleri ülkemize tekrar kazandırırken bir söz vermiştik. Şimdi bu sözü tutuyoruz. Bugün bu eserlerin arkada gördüğünüz replikalarını Fırat Nehri'nin taşlarından mozaik ustalarımızla yaparak tamamladık. Orijinallerine uygun şekilde bu eserler yaklaşık iki yıldır yapıldı ve tamamlandı. Şimdi orijinalini aratmayacak şekilde bunları verdiğimiz söz üzere Amerika'ya Bowling Green State Üniversitesi'ne gönderiyoruz. Bu eserlerin yolları açık olsun" dedi.

"Replika eserlerin kazası belasız ABD'ye ulaşmasını diliyorum"

Eserlerin ABD yolcuğu öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığımızın katkılarıyla kayıp eserler Türkiye'ye gelmişti. Bu eserlerin gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu eserlerin replikaları da yapılarak tamamlandı. Bu replikaları yapan sanatçılara da teşekkür ediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bu sürece katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Replika eserlerin kazası belasız bir şekilde ABD'ye ulaşmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür Sanat ve Merkezi'nde replikaları tamamlanan 12 parça eser, ABD Ohio'daki Bowling Green State Üniversitesi'ne gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı